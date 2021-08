„Kolik musím zaplatit v kabině? To musí rozhodnout kapitán. Ale odměnu rád donesu a podělím se se spoluhráči,“ usmíval se po svém představení.

Domaželice vyhrály i úvodní kolo soutěže na půdě rezervy Lipníku nad Bečvou a se skóre 11:2 po dvou duelech vedou okresní přebor Přerovska.

„Za mě je v Domaželicích dobrý mančaft, který má kvalitu určitě jít o soutěž výše. A cíl by měl být postup, protože tým na to rozhodně má. Už dvakrát jim utekl postup do vyšší soutěže, protože soutěž byla ukončena skrz covidová opatření,“ připomněl Martin Skála.

Bývalý hráč Újezdce, Beňova či Prosenic přitom nedávno vážně přemýšlel o konci aktivní kariéry.

„Už jsem chtěl s fotbalem pomalu skončit, protože to mám časově dost náročné. Hraji ještě malou kopanou za Zippo Vinary, ale můj kamarád a spoluhráč Tomáš Bouchalík mě přemluvil společně s Martinem Liškou, ať ještě nekončím a jdu do Domaželic,“ vysvětlil šutér.

V Újezdci hrával o soutěž výše, velký rozdíl ve kvalitě ovšem nevidí. „Je to minimální. Ale u vyšších soutěží od krajského přeboru výše, už je kvalita a rychlost hry jiná,“ přidal svůj pohled.

A kdo je fotbalovým vzorem Martina Skály? „Vzor nemám žádný. Ale pokud mám někoho zmínit, tak je to Tomáš Rosický, kterému jsem celou jeho kariéru fandil. Bohužel měl smůlu na zranění,“ uzavřel kanonýr uplynulého víkendu na Přerovsku.