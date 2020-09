/KANONÝR VÍKENDU/ Jeden, dva, tři, čtyři, pět! Jeden z nejpovedenějších zápasů své dosavadní fotbalové dráhy prožil v sobotu útočník Petr Žák z Leštiny. Nebohému Hrabišínu v zápase šumperského okresního přeboru nasázel pět kousků ještě do poločasu a naprosto zásadní měrou se podílel na vysokém vítězství svého týmu 7:1. A taky se stal nejlepším kanonýrem víkendu v Olomouckém kraji.

Petr Žák (Leština) v akci. | Foto: archiv P. Žáka

„Nečekal jsem to a v podstatě jsem si ani neuvědomoval, že se děje něco výjimečného. Až když jsem to viděl večer a druhý den v aplikaci, že ty góly šly tak hezky po sobě, tak mi to došlo. Nakonec mi napsalo i docela hodně známých, kolegů z práce a gratulovali mi,“ usmíval se s odstupem pár dní.