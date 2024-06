FOTO, VIDEO: Výhru v Potštátě vystřelil Horním Nětčicím hattrickem gólman

Zajímavý zápas se odehrál v rámci posledního kola přerovského okresního přeboru v Potštátu. Domácí, kteří by v případě zisku tří bodů atakovali druhé místo zde hostili sedmé Horní Nětčice a rozhodně se bylo na co dívat. Kromě již tradiční skvělé podpory domácích fanoušků totiž došlo k překvapení. Hosté si odvezli výhru 3:1, když navíc všechny jejich tři branky obstaral brankář Tomáš Číhal, který nastupuje do pole jen v případě, že je hráčů v jeho týmu málo. Domácím se pak nedařilo střelecky, o čemž skvěle vypovídají čtyři nastřelená břevna.

Fanoušci Potštátu ženou svůj tým vpřed proti Horním Nětčicím | Video: Deník/David Kubatík