A funguje to, ukrajinské posily už v sezoně 2018/2019 pomohly vykopat Potštátu postup. A nyní tým hrajícího trenéra Radima Pokorného pokukuje po první trojce okresního přeboru.

Serhii Khrapach, Dmytro Šaparenko, Maksym Ševčenko, Bohdan Fedorov, Ihor Nicheha a Andrii Papenko přispěli k pátému místu FK Potštát po podzimní části sezony. Někdo více, někdo méně.

„Jsme rádi, že je máme,“ má každopádně jasno Radim Pokorný.

A není divu, sehnat kvalitní hráče pro okresní přebor je v dnešní době problém. Na vesnicích často týmy zanikají, nebo se musí spojovat se sousedním rivalem.

„My můžeme mít problém, už pokud by nepřijeli dva z nich. Může se pak stát, že budeme hrát v devíti, protože na některé zápasy nás je třeba jen dvanáct,“ popisuje situaci v Potštátě hrající kouč Pokorný.

Děkovat tak může zmíněnému Šaparenkovi, který už v roce 2019 vedl tým za postupem z okresní soutěže. Tým se obměnil, dnes má Potštát jiné Ukrajince, někdo dojíždí z Prostějova, další z Jihlavy.

„Znají se mezi sebou, dva umí i Česky, takže je v pohodě, domluvíme se. A vlastně to zvládáme i s těmi ostatními,“ usmívá se Radim Pokorný.

Šaparenko je v Česku nejdéle. „Už snad dvanáct let je tady. Je to takový jejich kápo, který má obrovský přehled o tom, kdo z Ukrajinců kde hraje a podobně. Když potřebujeme, umí sehnat nějaké kluky,“ potvrdil trenér.

Přijdou z práce, dají tři góly

Na podzim se největším ofenzivním tahounem stal Serhii Khrapach, který nasázel ve 13 zápasech 15 gólů.

„Všichni hrávali nějakou vyšší soutěž na Ukrajině. Jsou fotbaloví. Jdou třeba před zápasem do práce, přijdou na zápas, dají tři góly a jdou domů,“ zasmál se Radim Pokorný.

I když nedaleko Potštátu najdeme vojenský újezd Libavá, kde cvičí rotace ukrajinských vojáků, nenechte se zmást, fotbalisté zdejšího FK jsou běžnými smrtelníky, kteří tvrdě makají v lese.

Strašákem však může být vynucený návrat na Ukrajinu kvůli vojenskému konfliktu, který by pro Potštát znamenal v současné době velkou komplikaci.

„Oni nevědí, jestli se nebudou muset vrátit zpátky, pokud by dostali povolávací rozkaz. Kluci, co jsou tady v Potštátě, říkali, že by se vrátili, kdyby museli,“ prozradil Radim Pokorný.

A to by byl problém. Kromě gólů Khrapacha se často hodí třeba i výpomoc Fedorova v bráně. Potštát totiž ne vždy měl na podzim k dispozici regulérního gólmana. „Chytává totiž futsalovou soutěž na Vysočině,“ vysvětlil závěrem Radim Pokorný.