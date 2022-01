„Nemyslím si, že bych byl oproti svým spoluhráčům v něčem nějak zázračný, těžím hlavně ze své vrozené rychlosti. No a hlavně mám také to štěstí, že mi tam ty střely padají,“ konstatuje grygovský střelec s úsměvem a hned na to pokračuje. „Mám také to štěstí, že máme v týmu pár šikovných středopolařů, kteří mi to tam servírují mezi obránce. Nejvíc mi asi herně sedí můj spoluhráč Ondra Krkoška. Spolu na sebe nemusíme na hřišti ani řvát, ale on vždycky ví, kam mi má ten míč posunout,“ dodává pochvalně.