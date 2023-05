První incident řešil sudí v duelu okresního přeboru mezi Štarnovem a Újezdem. „Hrubé nesportovní chování, červená karta během zápasu. Hrubé nesportovní chování úmyslné prudké strčení do rozhodčího oběma rukama,“ stojí v zápisu o utkání u popisu důvodu vyloučení hostujícího Miroslava Valenty.

Ohlasy z KP: Litovel už není poslední, Medlov zabral, Lutín má bod

Tomu následně disciplinární komise pozastavila činnost do 14. září 2023 a musí zaplatit pokutu 4000 korun. „Napadení rozhodčího žduchnutím se řešilo podle paragrafu 48/2, protože nebylo velkou silou ani zvlášť hrubým způsobem. Nicméně je to fyzické napadení sudího, takže je možné udělit trest až na šest měsíců. Disciplinárka se rozhodla zvolit trest ve výši čtyř měsíců. Hráč neměl žádné další přitěžující okolnosti, hřiště opustil spořádaně bez dalšího projevu hrubého či nesportovního chování,“ popisoval sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň, který se zasedání zúčastnil, proč komise rozhodla takto.

Zbiju tě, slyšel sudí

Závažnější přestupek se udál v utkání IV. třídy mezi Huzovou a Jiříkovem. V něm se nelíbil výkon rozhodčího brankáři Martinu Michalikovi, a tak se to rozhodl vyřešit po svém. Rozhodčího měl napadnout a následně mu také vyhrožovat. „Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Pohoršující, urážlivé a ponižující výroky- kritika rozhodčího v přerušené hře po nařízení pokutového kopu pro domácí s hanlivý výroky: „Ty pi*o, ty zm*de, ty si už nezapískáš, počkám si na tebe po zápase a zbiju tě,“ popsal rozhodčí v zápisu o utkání.

Celý prohřešek ocenila disciplinární komise roční stopkou. Martin Michalík se v mistrovském utkání nesmí objevit do 14. května 2024, navíc musí zaplatit pokutu 5000.

„Tohle byla horší situace, která se posuzovala podle paragrafu 48/4, kde už se jedná o vyšší intenzitu a napadení hrubým způsobem. Rozhodčí dokonce spadl na zem. Trest je vyšší právě kvůli závažnějšímu způsobu a také kvůli dalšímu hrubému nesportovnímu chování, které přišlo v poločase a po utkání, kdy Michalik sudímu vulgárně vyhrožoval. I tak ale disciplinárka zvolila jen poloviční sazbu, protože mohla udělit stopku až na dva roky,“ prozradil Bartoň.

Kopačka do obličeje, fialové oko i alkohol. Incident z I. B třídy řeší policie

U obou přitom mohl být trest nižší, kdyby projevili nějakou sebereflexi. „Kdyby se oba omluvili, tak by to pro ně byla také polehčující okolnost, která by jim mohla tresty snížit, ale ani u jednoho nepřišla, takže žádné polehčující okolnosti nemají. Pan Michalik měl navíc přitěžující okolnosti.

Oba sudí zápasy zvládli dopískat a oba soupeři týmů hříšníků zvítězili shodně 1:0. Přičemž sudí zápasu Huzová – Jiříkov také pochybil, ale jen administrativně. „Rozhodčí udělal chybu, že nenapsal do zápisu napadení, napsal tam pouze vyhrožování, ale když si teď přečtete zprávu rozhodčího, tak až tam popsal napadení. Byl psychicky otřesený a z toho důvodu to popsal špatně. Přicházelo v úvahu i ukončení utkání. Naštěstí to pan rozhodčí zvládl, protože byl fyzicky i psychicky způsobilý a troufl si na pokračování,“ uzavřel Bartoň.