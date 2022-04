Jednoznačný lídr okresního přeboru Domaželice, které do víkendu nepoznaly hořkost porážky, vedly zásluhou Martinů Skály a Lišky už po čtvrt hodině hry 2:0.

Zkrat a bomba pěstí

Ještě lépe to pro ně vypadalo v 18. minutě, kdy všechovický obránce Radomyr Zhydkov napálil jednomu ze soupeřů pěstí a po zásluze viděl červenou kartu.

„Upřímně jsem to neviděl, ale co jsem slyšel, tak tam byla vyhrocená situace, žduchalo se to a hráč soupeře takhle reagoval,“ popisoval hostující předseda Martin Skýpala.

Červená karta pro domácíZdroj: FAČR

„Před tou červenou reagoval náš hráč nepřiměřeně na to, že dva protihráči ho v pokutovém území u brankové čáry při krytí míče strčili dost agresivně, až upadl na zem, pak byla samozřejmě strkanice, slovní výměna názorů a úder pěstí. Byla oprávněná, náš hráč se spoluhráčům už v poločase v kabině omlouval, že to neustál,“ potvrdil vedoucí béčka Všechovic Tomáš Koryčánek.

A hosté pokračovali v krasojízdě i proti deseti. Na 3:0 zvýšil druhou brankou v zápase ve 33. minutě Martin Skála.

„To s naším týmem pochopitelně zacloumalo,“ věděl Koryčánek.

V poločase se zdál být šlágr v Horním Újezdě mezi druhým a prvním týmem soutěže rozhodnutý. Nebyl!

„Šli jsme do druhé půle s tím, že můžeme dát také tři góly a nemáme co ztratit. Hráli jsme navíc z kopce,“ prozradil domácí funkcionář.

Nevídaný obrat

Ještě v 66. minutě to stále bylo 0:3, ale potom začalo něco nevídaného. Domácí posílení o čtyři hráče z divizního áčka, jehož víkendový zápas byl odložen, odstartovali jízdu za obratem.

„Je pravda, že jsme hráli proti deseti, ale díky posilám z prvního týmu byla kvalita na straně Všechovic. Bylo pro nás popravdě překvapením, že jsme o přestávce vedli o tři góly, protože rozdíl mezi divizními hráči a okresním přeborem je značný,“ byl si vědom hostující funkcionář.

Erik Hrabovský v 67. minutě snížil na 1:3. Další smršť přišla až deset minut před koncem.

„Po inkasované brance jsme se nechali zatlačit a soupeř byl v laufu,“ litoval Skýpala

V 82. minutě už totiž bylo srovnáno, kdy domácí dvakrát využili zbraně v podobě dlouhého autu Martina Walacha. Šok pak přišel pro hosty v nastavení. Ve druhé přidané minutě otočil na 4:3 Plešek a aby toho nebylo málo, tak dvě minuty na to pečetil obrat na 5:3 Geryk.

„Ve druhém poločase se nám rozpadla obrana, protože dva střídali kvůli zranění a do defenzivy šli ofenzivní hráči, kteří to nezvládli uhrát. Prostě nás soupeř přehrál, měl kvalitu na míči, chuť a bojovnost. Za druhý poločas si asi zasloužil vyhrát,“ uznal hostující předseda.

„Neskutečný zápas, na který se jen tak nezapomene a zapíše se do historie Újezdského fotbalu. Takový obrat v deseti a navíc proti lídrovi tabulky se jen tak nepodaří. Kdo na zápas dorazil, nelitoval - famózní obrat,“ rozplýval se Koryčánek.

Navíc šlo o vítěznou premiéru domácího trenéra Martina Horáčka. Naopak Domaželice i přes porážku zůstávají neohroženě na čele tabulky a míří za postupem.

„Prohra mrzí, ale sezona je dlouhá a musíme to hodit za hlavu. Máme ambice postoupit, dva roky za sebou jsme byli na prvním místě, teď jsme tam zase a chtěli bychom si zkusit vyšší soutěž,“ uzavřel Skýpala.

Tatran Všechovice B - TJ Sokol Domaželice 5:3 (0:3)

Branky: 67. a 82. Hrabovský, 79. Skácel, 90+2. Plešek, 90+4. Geryk - 13. a 33. Skála, 15. Liška.

Rozhodčí: Pospíšil - Odstrčil, Bartl. ŽK: Nesvadba, Plešek - Fuksa, Bouchalík, Skála. ČK: 18. Zhydkov (V.). Diváci: 80.

Všechovice B: Symerský - Nesvadba, Geryk, Zhydkov, Walach, Plešek, Jakubec, Skácel, Rolinc, Hrabovský, Rakovský (88. Bělík). Trenér: Martin Horáček.

Domaželice: D. Dvořák - Baďura, Sobek, T. Dvořák (46. Navrátil), Liška, Talla, Fuksa, Zajíc, Bouchalík (52. Tala), Kašpárek, Skála (85. Bakala). Trenér Ferdinand Kadlčík.