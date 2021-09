Ten nakonec v duelu s favoritem soutěže inkasoval 16 branek a hrdinou zápasu se stal už jen proto, že neutekl a dochytal celý zápas, který tedy skončil nevídaným výsledkem 0:16.

„Dělali si s námi, co chtěli, nedostali jsme se ani na půlku. Kdyby to bylo o dvacet, tak končím,“ řekl s nadsázkou Ondruška.

Vydržet své musela i asi čtyřicítka diváků na tribuně. „Ale spíš nás podporovali, jeden fanoušek opravdu řval posledních dvacet minut. Přišel i hostující trenér, že je rád, že jsme to odehráli a nevykašlali se na to. Brali jsme to jako trénink,“ pokrčil brankář rameny.

A kde je zakopaný pes? Stará Ves zkrátka nemá přehršel lidi na soupisce a shání borce, kde se dá, na hrotu už dle informací Deníku nastoupil třeba i basketbalista. Hráčská situace ve vesnickém fotbale dlouhodobě není ideální, covid také dvakrát nepomohl.

Například Adam Ondruška začal za Starou Ves nastupovat v této sezoně společně s bratrem Janem. „Je nás málo. Teď navíc chyběli další borci kvůli práci,“ zmínil Adam Ondruška.

Ten kariéru a registraci obnovil po devíti letech. „Zavolal mi trenér, potřebovali gólmana. Patřil jsem Želatovicím, tak mě koupili asi za dvě stovky,“ zasmál se brankář.

Po debaklu 0:16 mu ale dle jeho slov do smíchu nebylo. „Já jsem to i obrečel, bylo mi zle. Každý vidí 0:16 a řekne si, co to mají za gólmana. Bylo mi trapně. Ale nedalo se s tím nic dělat, půlku gólů by nechytil ani Petr Čech,“ dodal závěrem Ondruška.