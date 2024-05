„Budou společně s áčkem. Je to postup, určitě to bude velké,“ má jasno jeden z tahounů béčka Kozlovic.

„Byl to jasný cíl – postoupit do I. B třídy, aby měli i kluci z áčka motivaci nám pomoct. V krajské soutěži se přeci jen hraje lépe, dá se tam rozehrát, když třeba někdo nebude dostávat tolik prostoru v A-týmu,“ věří David Střelec.

Béčko Kozlovic postupuje podruhé v řadě. Góly přispěl i Zaťovič

On sám přitom ještě před rokem kopal divizi a přispěl ke kozlovickému triumfu. „Odstupoval jsem z áčka asi tři roky. Mám rodinu, psy, kterým se musím věnovat. Snažil jsem se to zkombinovat, ale končit se má na vrcholu a loni jsme divizi vyhráli. Řekl jsem, že končím,“ vysvětluje Střelec.

Marodka bývala vždycky

Nakonec si dost možná přeci jen v této sezoně zakope i čtvrtou nejvyšší soutěž v republice. Divizní áčko kozlů totiž má velké problémy s marodkou. Navíc hlavně na postu krajních hráčů – Střelec hrával pravého beka.

„Když je tam teď tak velká marodka, je možné, že bych klukům pomohl. Pokud samozřejmě bude zájem,“ pokrčil rameny.

Co říká na to, že se zranění v týmu Davida Kobylíka takovým způsobem nahromadila? „Někdy to tak je. V Kozlovicích jsme to tak měli vždy, že jednou za sezonu se nám zranění takto nakupila. Akorát jsme měli vždy více hráčů. Teď se kádr hodně osekal, pár kluků skončilo a zdá se mi, že pan trenér Kobylík má k dispozici méně hráčů, než bylo zvykem,“ všiml si Střelec.

Odtajněná posila

Od nové sezony by tedy mohlo fungovat užší propojení kozlovického áčka a béčka, které už bude hrát krajskou soutěž. „Budeme muset začít víc trénovat. Většina kluků, včetně mě, na to docela prdí. Ale I. B třída už je kvalitnější a rychlejší soutěž, týmy se kvalitněji připravují. Musíme také posílit na určitých postech,“ myslí si 37letý matador.

Dočkat by se od nové sezony měl osvědčené spolupráce brankářem Petrem Kadlecem. Právě oni dva v posledních letech formovali náladu a atmosféru v kozlovické kabině.

„Pravděpodobně se mi nejlepší kamarád vrátí do týmu. Takže budeme mít o pokladníkovi jasno. Těším se na to. Jde o kvalitnější soutěž, bude nás to víc bavit, lépe si to dáme do nožky,“ pousmál se David Střelec.

Za áčko i béčko. Heger při marodce pomohl k výhře Kozlovic

Zaťa? Skvělý sportovec

Na jaře by Kozlovicím B opět mohli vypomáhat hokejisté. Do posledního utkání s Lipníkem nad Bečvou zasáhl i kapitán brněnské Komety žijící pár stovek metrů od kozlovického areálu Martin Zaťovič. „Měl pár šancí, ale bohužel u sebe nemá hokejku, takže to tam nesklepl,“ zavtipkoval Střelec.

Pak ale směrem k hodnocení hry trojnásobného extraligového šampiona zvážněl. „Pár gólů dal, musím říct, že je to skvělý sportovec. Jde vidět, že mu to jde i ve fotbale,“ uzavřel David Střelec.