Podávat vysvětlení byli v minulém týdnu přinejmenším dva jeho členové – bývalý předseda Bohuslav Charvát a člen výkonného výboru Luděk Langhammer starší.

Oba muži to Deníku potvrdili s tím, že nemají co skrývat a předvolání považují za součást předvolebního boje.

Podle informací Deníku, které potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, policisté prověřují odměny za pomoc klubům s administrativou při udělování dotací.

Údajně má jít o několik smluv s celkovou částkou mezi 30 a 40 tisíci korunami za období mezi roky 2016 a 2018, přičemž existuje podezření, že nebyly řádně schváleny a vyúčtovány.

„Vše je v přípravném řízení a já žádné podrobnosti k celému případu z nařízení policie sdělovat nemůžu. Snad jedině to, že s ní spolupracujeme, předali jsme dokumenty, které policisté chtěli, a také, že je to celé totální nesmysl,“ řekl dnes již bývalý předseda OFS Bohuslav Charvát.

Takřka totéž zopakoval i Luděk Langhammer starší, který byl v minulém volebním období členem výkonného výboru OFS a také členem hospodářské komise.

„Jsem z toho celého překvapený a rozhodně se hodlám bránit. Jsem rozhodnutý podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ prohlásil dlouholetý funkcionář.

„Je to velmi hořká tečka za mým působením ve fotbale, příští rok by to bylo padesát let, co se v různých funkcích na okrese pohybuju,“ doplnil Langhammer.

Jak Charvát, tak Langhammer také prohlásili, že podle nich souvisí prověřování s volbami nového vedení okresního svazu. Valná hromada se konala 5. března v Novém Malíně.

„Stoprocentně to souvisí s volbami. Na valné hromadě na to dotaz padl, proč nás šetří policie, což jsem tehdy ještě nevěděl, protože jsem ještě u výslechu nebyl. Ale beru to tak, jak to je. Nemám se za co stydět, jsem přesvědčený, že jsme vůbec nic neprovedli a že jsme to i na policii prokázali. Všechno prošlo zápisem a schválením výkonného výboru,“ tvrdí Charvát.

„Objevovaly se tam interní informace, takže si myslím, že vím, od koho to celé vyšlo. Včetně anonymních mailů, které chodily do klubů před volbami. Zajímavé také je, že na hodnotící valné hromadě v roce 2019, byla tato práce pro kluby hodnocena ještě kladně,“ dodal Langhammer.

Novým předsedou okresního fotbalového svazu kluby před více než týdnem zvolily Vlastimila Faltýnka z Hrabišína.

„Já sám mám informací k celé kauze málo. Pokud šlo o předvolební boj, tak mezi lidmi z bývalého výkonného výboru,“ uvedl k celé záležitosti nově zvolený předseda.

„Práce pana Charváta si vážím. Známe se mnoho let. A v jeho osobě podle mě problém nikdy nebyl,“ řekl v rozhovoru pro Deník už minulý týden pár dní po svém zvolení.

„Bohužel však byl ten problém v osobách jiných členů výkonného výboru, které byly pro mnoho klubů nepřijatelné. Pan Charvát se rozhodl, že se jich nechce vzdát. Proto nakonec kluby zvolily mě,“ dodal.