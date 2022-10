„V první půli jsme hráli dost netakticky. Každý si chtěl hrát tu svou hru. O přestávce za námi přišel kouč a řekl nám, jak by naše hra měla vypadat. Ať se kluci stáhnou dozadu a nakopávají míče na mě. A vyšlo to. Zápas jsme otočili a měli z toho velkou radost," popisoval průběh a vývoj hry šťastný střelec.

„První gól jsem dával po rohu hlavou, druhý si příliš nepamatuji a třetí padl po autu. Míč přeskočil našeho hráče a já jsem si našel volný prostor, zavřel jsem oči a kopl to tam," dodal.

V současnosti Drobný figuruje v popředí tabulky střelců s osmi přesnými zásahy. Na tom by nebylo až zas tak nic divného. Kdyby se však nejednalo o jeho úplně první sezonu ve velkém fotbalu.

„Začal jsem jej hrát až od této sezony. Předtím jsem hrál pouze malou kopanou za tým K-stánek. Minulou sezonu jsme postoupili z druhé do první Přerovské ligy malé kopané," směje se a dodává: „Zkoušel jsem to už před třemi lety, ale hned jsem si poranil kotník a zařekl se, že už to nikdy hrát nebudu. Kluci mě ale nakonec ukecali. A zatím mi to vychází."

Po takovýchto úspěších je většinou zvykem, že hráč, který vstřelí větší počet gólů, svým spoluhráčům buď přispěje do týmové kasičky, anebo koupí něco v tekuté podobě.

„Teprve mě to čeká. Už jsem totiž v této sezoně dal druhý hattrick. Viděl bych to na nějakou bečku, ať z toho spoluhráči také něco mají," usmívá se.

A jak to vidí se svou střeleckou potencí do budoucna? „Chci dát těch gólů co nejvíce. Dokud to tam bude padat, budu rád.," říká rozhodně.

Co se týče samotné Čekyně, tak ta nyní okupuje pátou příčku tabulky přerovského okresního přeboru a na vedoucí Troubky už ztrácí celých devět bodů. „Na začátku sezony jsme měli ambice na postup. Potom ale nějaké zápasy nevyšly, tak nevím. Na druhou stranu ale ty ambice nezmizely. Když to nevyjde letos, tak snad příště," hlásí bojovně čtyřiadvacetiletý borec

„Žádné větší ambice nemám. Chci být věrný Čekyni. Máme tady parádní partu," dodává ještě k tomu všemu.

To ale není vše. Tento člověk se totiž ve svém životě nevěnuje pouze fotbalu. „Ve volném čase se věnuji hlavně cvičení v posilovně. A celkově sportu, zejména běhu. Vzhledem ke svému zaměstnání se stále musím fyzicky udržovat. O něm ale více mluvit nechci. Prozradím jenom, že jsem vojákem z povolání," uzavřel s menším nádechem tajemna.