Přípravu jste odstartovali v pondělí bez největší hvězdy. Co znamená pro Želatovice odchod Tomáše Čtvrtníčka?

Je to určitě oslabení pro mančaft. Čtvrtňa byl základním kamenem naší osy týmu, která u nás hrála prim. Na druhou stranu jsem rád, že se kluci posouvají výš, svědčí to o naší práci. Za půl roku máme v divizi dva hráče (druhým v Přerově je Jakub Braun, pozn. red.), je to cesta, kterou chceme jít.

Také můžete ukázat, že Želatovice nejsou jen Tomáš Čtvrtníček a šanci mohou dostat i jiní, je to tak?

Zakládáme si na týmové hře. Věřím, že v útoku nebo pod hrotem může opravdu hrát někdo jiný. Myslím, že každý ví, že Želatovice nejsou jenom Čtvrtňa. Pamatuji i časy, kdy byl z formy a zasloužil si spíše lavičku, než aby hrál. Minulou sezonu ale měl výjimečnou. Myslím si, že tím i zaujal Davida (Chudu, trenéra přerovské Viktorky, pozn. red.).

Jak tedy Tomáše nahradit?

Nebudeme měnit nic na systému hry. Najdeme někoho, kdo bude na jeho pozici hrát. Máme tam Pavla Němce, Maxe Mohapla nebo kluky, kteří se vracejí po zranění. Věřím tomu, že jsou schopni do našeho systému naskočit a týmu pomoci natolik, že Čtvrtňu nějak nahradí.

Už po konci podzimu jste mluvil o tom, že se těšíte na navrátilce po zranění. Kteří to tedy budou?

Vrací se Roman Goldemund, za což jsem moc rád. Během jara i Vojta Skopal, což bude velká posila pro mančaft. Na podzim nic neodehrál kvůli zranění Vašek Mazur, který v létě přišel z Újezdce. Celkem si od něj slibuji, že by mohl zasáhnout do áčka. Mladý David Rychlík byl na operaci se zády a vrací se nám, také by to pro nás mohla být posila.

Přichází nakonec i nějaká další posila?

Z Domaželic jsem si přivedl gólmana. Dominik Dvořák je mladší brankář, který to chytí za pačesy, bude se snažit a možná i trošku tlačit na Tomáše Čecha. Největší posilou pro mě osobně je, že konečně budu mít asistenta (úsměv).

O koho se jedná?

Dovedl jsem Romana Zavadila, který trénoval Lipník nad Bečvou. Je to chlap na pravém místě, který týmu dodá šmrnc. Jsme velmi dobří kamarádi.

Roman Zavadil sice už Lipník na podzim netrénoval, nicméně v něm stále působil jako hráč. Pokračuje tam?

Ano. Bude ještě jako hráč v Lipníku pokračovat. Je to netypické, když bude působit hráčsky ve stejné soutěži, jakou hraje naše béčko. Říkal ale, že nechce Lipník nechat napospas, ale trenérsky by se chtěl posunout. A já jsem moc rád, že mi přišel pomoct.

A jak tedy bude vypadat vaše zimní příprava?

Máme ji rozfázovanou do tří bloků. V prvních čtyřech týdnech budeme trénovat třikrát týdně. V pondělí máme halu v Žeravicích, ve středu kruhové tréninky a v pátek umělku v Přerově. A o víkendu přáteláky. Poté dva týdny pojedeme čtyřikrát týdně plus přátelské utkání, to nám odpadne hala, ale přibude jedna umělka a trénink na hřišti v Želatovicích. Poslední dva týdny před startem soutěže už budou klasické. Najedeme do módu, ve kterém jsme, když hrajeme mistrovská utkání – tedy třikrát týdně trénink plus zápas.

Přípravná utkání FC Želatovice:

Sigma U17 - Želatovice (26.1., 17.00, UT Řepčín)

Přerov - Želatovice (10.2., 14.00, UT Chropyně)

Želatovice - Holešov (17.2., čas a místo v jednání)

Morkovice - Želatovice (24.2., 15.00, UT Morkovice)

Želatovice – Konice (3.3., 15.00, UT HFK)

