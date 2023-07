„Včera mi hráči po tréninku na ovále popadali jako hrušky. Spousta z nich mělo křeče a dnes to na hřišti bylo vidět. Chtěl jsem tempo, hodně běhání, ve druhém poločase už to tam nebylo,“ prozradil přes výhru mladý trenér Přerova.

Spokojen ale mohl být kromě výhry zvláště s výkonem některých individualit. Hráčem zápasu byl teprve 17letý křídelník Dan Pistovčák, který dva góly dal a na jeden přihrál.

Dobře se uvedly i posily Jan Kudlička a Jakub Braun, druhý jmenovaný nastoupil s kapitánskou páskou proti svému bývalému týmu.

„Kudlička byl v prvním poločase nejlepší na hřišti. Pak dostal křeče a střídal. Braun se ve druhém poločase také prosazoval, přihrál na nějaké branky. Za mě s oběma spokojenost,“ pokyvoval David Chuda.

„Je tady super mladý tým. Všichni jsou ambiciózní a věří si. Stejně tak i já. Chci se o to porvat, budu se snažit,“ hlásil Jakub Braun, který si prý ve středu šatny při příchodu do Želatovic nespletl.

Viktorka začala éru pod Chudou. Máme chuť, hlásí stoper Javora

Jemelka vítá zajímavá jména

Také na straně Želatovic se představilo několik nových tváří. Trenéra Jiřího Jemelku zaujal čerstvě osmnáctiletý Martin Chudoba z dorostu Sigmy Olomouc.

„Jevil se mi na tréninku strašně dobře. Hned jsem ho chtěl vidět v zápase a přestože má sedmnáct let, přesvědčil mě, že má na to hrát krajský přebor,“ byl spokojen kouč Želatovic.

Velkou posilou je pro tradičního účastníka krajského přeboru Jan Bubeník. Zkušený levý obránce dříve hrál divizi za Přerov, v roce 2019 však zamířil do Brna kvůli studiu a kopal krajský přebor za FK Dosta Bystrc.

„Přemlouval jsem ho už minulé léto, ale bohužel měl práci v Brně. Komunikovali jsme spolu často. Při první příležitosti, co se naskytla, protože si tady začal stavět dům, jsme se domluvili. Je to pro mě velká posila do obranné fáze, která nás trápila celou sezonu,“ řekl Jiří Jemelka k příchodu 29letého beka.

Další želatovickou akvizicí by měl být 19letý technický střední záložník Zdeněk Král. Ten vykopal divizní titul s SK HS Kroměříž U19. Do Hanácké Slavie odcházel v roce 2016 právě z Želatovic, kde si nyní tedy zahraje mužskou soutěž.

„Hlavní je kondiční stránka a zapracování nových kluků, kteří k nám přišli. Tento účel to splnilo, první poločas byl z naší strany kvalitní, hlavně třicet minut. Ve druhém poločase nám došly síly,“ hodnotil úvodní přípravný duel Jiří Jemelka.

V přípravném období se Želatovice utkají ještě s Morkovicemi, Kvasicemi a Kroměříží. „Dobře víme, kde máme slabiny. Stoprocentně ve fyzičce. Styl, který chceme hrát, se odvíjí hlavně od fyzické přípravy, na které teď musíme makat. Taky musíme zpevnit obranu,“ upozornil Jiří Jemelka.

Osmé místo z minulé sezony bylo pro Želatovice zklamáním. V novém ročníku krajského přeboru se od vesnice u Přerova dá očekávat útok na mnohem vyšší patra.

„Nedáváme si žádné tabulkové cíle. Zase se potřebujeme začít fotbalem bavit. To je pro nás nejdůležitější,“ uzavřel Jemelka.

Kozlovice odstartovaly přípravu. S Kobylíkem, střelcem i bývalým hokejistou

FC Želatovice – 1. FC Viktorie Přerov 2:4 (1:1)

Branky: Goldemund, Rychlík – Pistovčák 2, V. Kocian, Repček.

Želatovice: Čech – Calábek, Dluhoš, Koplík, Bubeník – Bielko, Chudoba, Dlouhý – Zehnálek, T. Čtvrtníček, R. Goldemund. Střídali: Sedlařík, Z. Král, Rybka, Krejčíř, Rychlík, S. Jemelka, Zezulka. Trenér: J. Jemelka.

Přerov: Václavíček – A. Kocian, F. Kuča, Javora, Řezník – V. Kocian – Masný, Verbich, Kudička, Braun – Repček. Střídali: Bělka, Vařecha, M. Kytlica, Caletka, Pistovčák. Trenér: Chuda.