„Příprava byla všelijaká. Všichni máme nějaká zaměstnání, rodiny, jiné povinnosti, takže je to těžší. Ani z mé strany to nebylo optimální,“ uznala největší zimní posila Tomáš Matušík, který dorazil z divizního Přerova. A v zimě tedy musel skousnout i prohru 0:10 s bývalým týmem. O moc příjemnější nebyla ani porážka 0:8 od Kozlovic.

„Výsledky jsem úplně neřešil. Minulý rok jsme s Přerovem a Kozlovicemi prohráli taky o hodně. Dokonce i s Čechovicemi. A pak jsme vyhráli prvních sedm kol na jaře,“ připomněl Jiří Jemelka.

Jenže tentokrát přišla poměrně nečekaná prohra 2:3 doma s oslabenou a nepříliš výraznou Konicí, která má za cíl záchranu.

„Ještě teď mě bolí z toho fotbalu oči. To byl hrozný fotbal. Nemělo to v podstatě s fotbalem nic společného. To snad není vidět ani v okresním přeboru, co jsme předvedli. Jak my, tak Konice,“ kroutil hlavou Jemelka.

OBRAZEM: Konici v Želatovicích pomohly dva vlastňáky

Domácí se v sestavě, ve které k sobotní jarní premiéře nastoupili, potkali poprvé od podzimu. „Měli jsme skoro půl mančaftu nemocných, zraněných. Ještě teď máme tři kluky ze základní sestavy zraněné. Ale na to se nechci vymlouvat. Mančaft, který nastoupil, měl vyhrát,“ uvědomoval si želatovický kouč.

Ten chtěl přes zimu vypilovat nový herní systém. I proto vyrazil s týmem na soustředění. Ke spokojenosti ale zatím má daleko.

„Samozřejmě, že si to sedá. V podstatě jsme to trénovali jen na soustředění. Kluky, které jsem potřeboval, jsem vůbec neměl k dispozici. Onemocněla jedna půlka, pak druhá. Pak se zranila jedna půlka, pak druhá,“ pokrčil Jiří Jemelka bezradně rameny.

Želatovice každopádně mají v kádru velkou kvalitu a měly by se zvednout jak herně, tak i výsledkově. V neděli se o to pokusí na hřišti dvanáctých Bohuňovic.

„Zvednout hlavu, jedeme dál. Tak jsme prohráli s Konicí, no a co. Chleba levnější nebude. Musíme makat na systému dál, zlepšovat se, říct si chyby a pracovat. To je vše, co můžeme udělat,“ uzavřel Jiří Jemelka.

FOTO: Kozlovice zvládly reparát v Holešově