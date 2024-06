Demolice vítěze poháru devíti góly. Želatovice jsou krok od medaile

/FOTO + VIDEO/ Dát do toho maximum, předvést co nejlepší výkon a dobrý fotbal před pěknou návštěvou. To byl cíl fotbalistů Želatovic před domácí derniérou v tomto ročníku krajského přeboru. Výsledek? Splněno na dvě sta procent. Minimálně.

Želatovice - Čechovice | Video: Radomír Novák

Osobnost Deníku Pomsta za plivanec z hlediště? Udělal bych to taky, říká Nekuda Na podzim dal sedm gólů a ofenzivu Kozlovic měl táhnout i na jaře. Jenže Petr Nekuda je v… Přečíst článek > Želatovice totiž v sobotu zničily v přímém boji o třetí místo tabulky Čechovice. Čerstvého vítěze krajského poháru porazily 9:1! Středeční úspěšné finále na Andrově stadionu však na prostějovském celku zanechalo následky. „Bylo vidět, že Čechovice přijely unavené, možná zdecimované z toho, že ve středu hrály a vyhrály pohár. Pogratuloval jsem jim. Myslím si, že to nesnižuje náš výkon, který byl od začátku velmi dobrý a koncentrovaný,“ pochvaloval si želatovický trenér Jiří Jemelka. „Musím před hráči smeknout, splnili do puntíku, co jsme si řekli,“ dodal. Taktický plán Kostelce na Kozlovice se rodil u makrely. Kozlům závěr nevychází Historické umístění Kanonáda, na které se mimo jiné záložník Tomáš Matušík podílel hattrickem během dvanácti minut ve druhé půli, poslala Želatovice dvě kola před koncem soutěže do čtyřbodového trháku. Jemelkovi svěřenci sice o tomto víkendu mají volno, na závěr v Konici však vše budou mít ve svých rukou. „Je reálné, abychom udělali třetí místo, historicky nejlepší výsledek pro Želatovice,“ dobře ví Jiří Jemelka. Želatovický klub hraje krajský přebor mužů nepřetržitě od sezony 2006/2007. Za tuto dobu se tým nejlépe umístil na šestém místě. Právě končící ročník se tak jistě zapíše do historie. „Podzim byl výborný. Ze začátku jara jsme tápali nad sestavou, na rovinu musím říct, že jsme nevěděli, jakým způsobem nahradit Tomáše Čtvrtníčka. Ale posledních šest kol jsme se dostali do laufu a hráli velmi dobrý a kvalitní fotbal,“ uzavřel Jiří Jemelka.

