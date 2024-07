První vlna ve čtvrtek doslova spláchla kromě celého hřiště, na kterém tamní Sokol ještě nedávno slavil dramatickou záchranu I. B třídy, také zázemí fotbalistů.

„V šatnách jsme měli třicet čísel bahna a vody. Museli jsme vyhazovat skříně, lino, kuchyňskou linku z klubovny, něco ještě naboptná a popraská, takže asi budeme muset řešit nové vybavení šaten,“ počítá předseda TJ Sokol Domaželice Martin Skýpala.

Fotbalově hřiště v Domaželicích zaplavila voda | Video: se svolením TJ Sokol Domaželice

Větším problémem by však mohlo být zatopení samotného hřiště, na kterém by se už 11. srpna mělo odehrát utkání I. B třídy (nebo chcete-li 7. ligy) s Tovačovem.

„Nejhorší to bylo na hřišti. Museli jsme ho odbahnit, odčerpat vodu s bahnem, smést to. Jakmile jsme to za dva, tři dny vyklidili, mohli jsme v neděli začít nanovo,“ kroutí hlavou Martin Skýpala.

Když už se totiž o víkendu zdálo, že díky skvělé práci funkcionářů, hráčů i manželek dobrovolníků či obecních hasičů z okolních vesnic je z toho nejhoršího fotbalový areál venku, přišla v neděli další pohroma a celá situace se opakovala.

„Pomáhal každý, kdo mohl. V pondělí jsme tam byli zase ještě až do půl desáté do večera. Šatny jsou vyklizené, čekáme, co udělá hřiště,“ znovu domaželický předseda položil zásadní otázku.

Domaželice ve čtvrtek 27. června skončily pod vodou. V neděli 30. června se situace opakovala. | Video: Obec Domaželice

V jakém stavu je hrací plocha, to odhalí až nejbližší dny a týdny. Ve hře je i varianta, že Domaželice nebudou moci začít novou sezonu v domácím prostředí. „Oslovili bychom okolní oddíly nebo soupeře, abychom některá utkání místo doma nemohli odehrát venku,“ nastínil Martin Skýpala. „Uvidíme, jestli se tráva chytí, nebo vše vyhnije. Modlíme se jen, ať to nepřijde potřetí,“ má předseda fotbalového Sokola jasno. Dobře je si vědom, že fotbal v tomto případě jde stranou.

„Hřiště nebo šatny, to ještě jde. Je mi spíš líto lidí v okolních domech. Ti museli také vyhazovat věci, de facto dvakrát,“ řekl závěrem Martin Skýpala.