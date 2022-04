Oba góly Machačovi připravil Jan Zbořilák, který navíc málem výborný výkon korunoval gólem. Během závěrečného tlaku lídra mohl sám po Machačově nákopu dopředu na prázdnou branku, gólman Klimeš však zatáhl za záchranou brzdu a následovala jasná červená.

„Gólman udělal, co musel, prostě ho sundal. Mohli jsme to otočit, ale kdyby tohle udělal náš brankář, tak ho po zápase jen pochválíme. Ale mohl to udělat trošku slušněji, bylo to pomalu o zlomení nohy,“ popisoval Filip Machač.

Vypadá to, že jsem na hrotu

Kanonýr Deníku za uplynulý víkend na Přerovsku každopádně potvrdil svou pozici nejlepšího střelce týmu. Nasázel už dvanáct gólů a klidně byste si ho mohli splést s hrotovým útočníkem. A to doslova.

„Ono to tak většinou vypadá. Za mnou jsou šikovní a běhaví kluci. Góly dávám z toho, že se to vypracuje. V mnoha případech je to díky tomu, že se ne úplně vrátím a zůstanu volný,“ zasmál se Machač.

„Oficiálně hraju střední zálohu, ale já se ne úplně vracím. Proto jsme na středu zálohy tři. Jsem takový spíš vytaženější, ale kdybych správně plnil veškeré svěřené úkoly…,“ vysvětlil závěrem třicetiletý fotbalista, který začínal v KMK Zubr Přerov a přes Chvalčov, Starou Ves, Říkovice, Kozlovice a Viktorku se dostal do Beňova.

„Kamarád Aleš Kučera se ptal, jestli to nechci zkusit v Beňově. Řekl jsem, že to určitě prubnu a pak jsem viděl, co tam je za kluky. Všechno vysloužilí Přerováci. Od té doby jsem tam a budu asi až do fotbalového důchodu,“ uzavřel Filip Machač.

