16. kolo

Tomáš Čech (Želatovice)

Legendární závěr utkání prožil v 16. kole brankář Želatovic Tomáš Čech. Ten se zapsal do střelecké listiny v poslední minutě nastavení vyrovnávacím gólem a rozhodně to nebylo nevzhledné dotlačení balonu do soupeřovy branky. Míč se dostal ke gólmanovi těsně za vápnem a Čech zavěsil neskutečným způsobem pod břevno. Euforii pak dokonal vychytaným bodem navíc v penaltovém rozstřelu.

17. kolo

Roman Kuba (Mohelnice)

Kapitán Mohelnice se v duelu s Velkými Losinami blýskl hattrickem. Povedené vystoupení uzavřel Roman Kuba pokusem z poloviny hřiště, kterým se mu podařilo zaskočit brankáře hostů a mohl se spoluhráči slavit populární kuriózní trefu.

18. kolo

Josef Cibulka (Kralice na Hané)

Během pár vteřin se od branky Kralic na Hané dostal míč až do soupeřovy sítě. Odkop domácího gólmana nedokázali hosté z Lutína hlavičkou odvrátit, naopak jej usměrnili za sebe, kam už si předem poctivě nabíhal Josef Cibulka. V situaci tváří v tvář vybíhajícímu brankáři nezaváhal a obloučkem rozradostnil svůj tým i fanoušky.

19. kolo

Tomáš Indra (Velké Losiny)

Úspěšné sólo hluboko z vlastní poloviny vystřihl Tomáš Indra z Velkých Losin. Po zisku míče udržel protihráče za zády a po otočce už těžil ze své rychlosti, kterou přešel přes dalšího soupeře a třetí bránící hráč jej nezastavil ani skluzem. Individuální akci pak Indra ukončil přesným zakončením kolem brankáře.

20. kolo

Jan Plešek (Všechovice)

Dvě pohledné trefy si připsal v utkání s Černovírem Jan Plešek. Do výběru 20. kola se dostala jeho druhá rána, kdy fotbalista Všechovic uspěl z přímáku ze zhruba dvaceti metrů. Jeho pokus nezastavila zeď a gólman se dostal k tyči až když bylo pozdě.

21. kolo

David Dočkal (Černovír)

Trochu prostoru navíc dali na hranici pokutového území dali fotbalisté Zábřehu Davidu Dočkalovi z Černovíra a bleskově přišel gólový trest. Dočkal si stáhl míč ze vzduchu a z otočky okamžitě pálil přesně k tyči, kam už se hostující gólman nestačil přesunout.

22. kolo

Petr Dragon (Litovel)

Rozhodující branku střetnutí s Černovírem obstaral Petr Dragon. Hráč Litovle si naběhl na přihrávku obloučkem za olomouckou defenzivu a prvním dotykem okamžitě zakončoval. Dragon vyhodnotil pozici gólmana a s přehledem jej přehodil.

23. kolo

Michal Čapek (Šternberk)

Vydařený vstup do utkání zajistil pro šternberský tým Michal Čapek. Po dlouhé přihrávce z vlastní poloviny se Čapek chopil balonu a přímočarost akce pokračovala. Vybíhajícího gólmana Jeseníku hostující fotbalista překonal pohledným obloučkem.

24. kolo

Patrik Stoklasa (1. HFK Olomouc B)

Na odražený balon po rohovém kopu si za velkým pokutovým územím počkal Patrik Stoklasa a rána mu vyšla parádně. Hráč B-týmu 1. HFK Olomouc střílel z voleje a míč prošel přes bránící protihráče přesně k tyči branky Jeseníku.

25. kolo

Michal Prucek (Lutín)

Čtvrtou branku v duelu s Litovlí zajistil pro Lutín Michal Prucek. Na dvě přihrávky se míč dostal od vápna k vápnu a tam už si nabíhal v barvách domácího týmu Prucek, který udržel bránícího protihráče za zády a překvapivým zakončením dokázal z úhlu přehodit litovelského brankáře.

26. kolo

Martin Schön (Lutín)

Po autovém vhazování dokázali překvapit obranu Medlova fotbalisté Sigmy Lutín. Míč putoval u postranní čáry k Martinu Schönovi, který otočkou odmítl bránícího soupeře a volnějšího prostoru pohotově využil. Prudká střela zpoza pokutového území šla přímo k tyči a brankář se po pokusu lutínského hráče natahoval marně.

27. kolo

Jaroslav Kožela (Mohelnice)

Defenzivu Dolan se podařilo s gólovým efektem zaskočit hráčům Mohelnice poprvé ve 21. minutě. Na průnikovou přihrávku si zaběhl za obranu soupeře Jaroslav Kožela a proti vybíhajícímu brankáři zvolil pohotové řešení, nekompromisně gólmana přehodil a mohl se spoluhráči slavit.

28. kolo

Ondřej Buček (1. HFK Olomouc B)

Od poloviny hřiště si vyšlápl do sóla Ondřej Buček z B-týmu 1. HFK Olomouc. Rozběhnutý hráč Holice se prosadil přes tři protihráče a jeho zakončení přesně k tyči nedalo šternberskému gólmanovi mnoho šancí zasáhnout.

29. kolo

Tomáš Los (Lutín)

Fotbalisté Lutína se snažili protlačit míč do pokutového území Dolan, to se jim ale příliš nedařilo. Po sérii odrazů se nakonec balon dostal za vápno k Tomáši Losovi, který si jej připravil na levačku a přes dva protihráče pohotově vypálil. Pokus mu vyšel náramně, za střelou do šibenice se brankář jen ohlédl.

30. kolo

Michal Muzikant (Medlov)

Třígólový zápas si uprostřed týdne užil také medlovský Michal Muzikant. Proti Velkým Losinám přihrával při své druhé brance do velké šance spoluhráči, ale ten ještě při překonání gólmana neuspěl. Balon se odrazil zpět k Muzikantovi, který jej technickým obloučkem poslal na branku a pak už jen všichni notnou chvíli čekali, jak celá situace dopadne. Míč od tyčky směřoval za čáru a domácí celek mohl slavit.

