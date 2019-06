VIDEO, ANKETA / Další kolo olomouckého krajského přeboru přineslo pohledné trefy a tradiční hlasování o nejhezčí trefy fotbalistů této soutěže. Vyberte nejkrásnější branky 29. kola. Tři góly a anketa uvnitř.

Tomáš Los (Lutín)

Fotbalisté Lutína se snažili protlačit míč do pokutového území Dolan, to se jim ale příliš nedařilo. Po sérii odrazů se nakonec balon dostal za vápno k Tomáši Losovi, který si jej připravil na levačku a přes dva protihráče pohotově vypálil. Pokus mu vyšel náramně, za střelou do šibenice se brankář jen ohlédl.