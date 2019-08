Riskantní záchrana míče na hrací ploše se nevyplatila brankáři Kralic na Hané. Ten se pustil do kličkování proti Tomáši Losovi a lutínský útočník jej nakonec o míč připravil. Obávaný kanonýr pak balon nekompromisně poslal do sítě.

Martin Fryčák (Bohuňovice)

Na první domácí gól po postupu do krajského přeboru čekali fotbalisté a fanoušci Bohuňovic do 35. minuty duelu s Velkými Losinami. O důležitý zásah se postaral Martin Fryčák a nebyla to žádná šmudla. Střelec Bohuňovic si nachystal za vápnem míč na levačku a s naprostou přesností jej poslal pod břevno.

Petr Zifčák (Šternberk)

Netradičně si poradil tváří v tvář gólmanovi Mohelnice šternberský Petr Zifčák. Po převzetí míče za pokutovým územím si Zifčák navedl míč na střed hřiště a povedenou šajtlí uklidil balon za tyč soupeřovy brány.

