„Možná se mi to shora vrátilo. Ale z Brodku jsem odešel v dobrém, s vedením i kluky jsme kamarádi. Tentokrát se to sešlo tak, že jsme dostali tři nešťastné góly. Doufám, že příště to bude lepší,“ trpce se Vojtěch Nakládal usmíval po prohře favorita soutěže v Brodku 2:4.

První branku inkasoval v sedmé minutě, střela Petra Bundila mu prošla za záda asi až příliš snadno.

„Byla to nepříjemná situace. Přemísťoval jsem se a trefil mi to do mrtvého bodu. Ale jsem v Přerově od toho, abych mladým klukům pomohl a gólman s takovými zkušenostmi by si s tímto měl určitě poradit. Tohle beru na svá bedra,“ kroutil hlavou Nakládal.

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Brodek na jaře doma prohrál jeden zápas, je doma dvakrát silnější než venku. Se spoustou kluků jsem hrával ve vyšších soutěžích, mají kvalitu. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas a určitě jsme nechtěli dostat tak brzo gól,“ uznal gólman.

Viktorka tak dostala první velkou po pádu z divize, i když už v prvním kole v Konici přišla v závěru o tři body a odjížděla jen s bodem.

„Řeknu to na rovinu. Na Přerov se každý chce vytáhnout. My máme mladý kádr, jsem tam nejzkušenější, jinak je to vlastně taková juniorka. Děláme si z toho trošku srandu. Věřím ale, že jestli postup nevyjde letos, jde o mančaft budoucnosti. Přerovský fotbal má před sebou dobrá léta,“ věští Vojtěch Nakládal.

Uvidíme, jak dlouho bude odchovanec prostějovského „Eskáčka“, Hvozdu či Konice dění v Přerově součástí. Proč se před sezonou rozhodl o přesun do Viktorky?

„Nejdůležitější bylo pro mě mít trenéra brankářů. A v Přerově je teď Honza Matůšů, který se o mě stará. Proto jsem se tak rozhodl, cítím se tady dobře. Není to vůbec o penězích, jak si někdo myslí. Je to taky o lásce k Přerovu. Pochází odtud moji rodiče,“ prozradil závěrem Nakládal.