Jak velkým problémem pro klub je sestup mužského týmu z divize?

Problém to samozřejmě je. Navíc nás v krajském přeboru čekají silní soupeři – Uničov B, Prostějov B, Jeseník a další. Splnit cíl rychlého návratu, to nebude vůbec jednoduché. Zatím vůbec nevíme, jak se nám podaří poskládat tým. Musíme se s tím nějak porvat.

Co podle vás vedlo až k pádu mužů do krajského přeboru?

Sešlo se více aspektů. Vše je však otázkou peněz. Všichni ví, že nejsme milionáři, musíme hrát s našimi odchovanci nebo hráči, kteří přistoupí na naše podmínky. Tým jsme asi přecenili. Hráčské složení bylo jedním z důvodů. Kolikrát se mi také zdálo, že zápasy z naší strany nebyly odmakány tak, jak bychom si představovali.

Očekávané odchody u mužů 1. FCV Přerov: Petr Kratochvíl, Daniel Horák, Pavel Janyška, Tomáš Čtvrtníček, Jakub Braun, Patrik Javora, Daniel Řezník, Martin Repček Očekávané příchody: Michal Zimčík, Martin Bielko

Prohrávali jsme pak i důležité zápasy, jako třeba doma s v té době posledním Novým Jičínem. Takové souboje jsme měli ustát. Potýkali jsme se i s nekvalitou našeho hřiště, ale na to se vymlouvat nemůžeme, prohrávali jsme i venku a podmínky měly vždy oba týmy stejné.

Přemýšleli jste už v průběhu sezony o změně na trenérském postu?

Nechtěli jsme do realizačního týmu během jara zasahovat. Sehnat někoho na rychlo, to je dnes problém. A nevím, kdo by do toho ve stavu, v jakém jsme byli, šel. Tato možnost neležela na stole. Po sezoně už tato varianta na stole byla, ale výkonný výbor se rozhodl tak, jak se rozhodl. David Chuda zůstává hlavním trenérem a pokusí se nezdar odčinit tím, že se vrátí do divize zpátky.

Sám David Chuda se vyjádřil v tom smyslu, že sestup do kraje je pro Přerov ostuda. Jak to vnímáte vy?

Je to ostuda. Aby čtyřicetitisícové město hrálo krajský přebor, to je špatná vizitka našeho klubu. Ale ve sportu se dějí různé věci. Je to vše otázka peněz. Peníze jsou dnes u hráčů prioritou a my nemůžeme konkurovat některým vesnickým týmům, které jsou do toho schopné narvat i několik milionů za sezonu. Hráči, které vychováme, nám pak mizí pryč. Je to podle mě trošku i vizitka FAČRu.

FAČRu? V čem konkrétně?

Chce, abychom vychovávali mladé, talentované hráče, ale moc týmům v regionu, jako jsme my, Hranice či HFK Olomouc, nepomáhá. Vysvitla naděje díky podmínce, že týmy, které chtějí hrát divizi, musí mít určitý počet mládežnických celků. A že už se z toho nepůjde vykoupit penězi, jak to bývalo dříve. Bohužel, český člověk tohle dokáže opět obejít. Stalo se to, že Medlov je Uničov B, Skaštice jsou Kroměříž B, Lipová je Prostějov B. Tyhle týmy mládež nemají stále, ale hrát divizi můžou. My za sebou potom de facto vlečeme mládež. Rozhodli jsme se, že hlavně do ní chceme a budeme investovat. Na muže nám proto tolik prostředků nezbývá.

A není možné přehodnotit filozofii klubu a směřovat opět o něco více prostředků do mužského áčka?

Peníze určené na mládež nechceme přelévat do mužské kategorie. Za prvé to nejde už z pohledu dotačních titulů, ty jsou vyčleněny pro mládež do osmnácti let. Všichni si asi pamatujeme situaci před sedmi, osmi lety. Bývalé vedení na mládež kašlalo, peníze šly do mužů a dopadlo to tak, jak to dopadlo (klub se dostal do finančních problémů, hrozil i jeho zánik, pozn. red.). Nikdo nechceme dopustit, abychom se zase dostali do červených čísel nebo okrádali mládež. V té je naše budoucnost.

Ovšem dorostenci bohužel ve šlépějích mužů nakonec taktéž sestoupili z divize do krajského přeboru…

Promítlo se i to, že se nám na sebe nabalovaly ročníky, které jsme ještě měli trošku slabší, právě ze zmíněné doby ještě pod bývalým vedením. Nyní sledujeme ročníky, které přichází pomalu do dorostu, a mají velkou kvalitu. Ovšem sestup dorostenců do krajského přeboru je pro nás katastrofa. Jejich návrat do divize pro nás bude větší prioritou než případný postup mužů.

Největším úspěchem sezony je rozhodně triumf vaší kategorie U15 v žákovské divizi, je to tak?

Je to kuriózní situace. Starší žáci budou hrát v nové sezoně nejvyšší soutěž – žákovskou ligu, dorostenci jen krajské soutěže. Úspěch kategorie U15 byl neskutečný. Až na dva, tři týdny na jaře jsme prvenství nikomu nepustili. V mančaftu přitom nebyli rozdíloví hráči, šlo o týmový úspěch. Byla to parta, kterou jsem v Přerově dlouho neviděl. Táhla za jeden provaz a jsem rád, že se tohle povedlo.

Takže za nějaké dva, tři roky tihle hráči budou naskakovat za mužské áčko? Jakou máte vizi?

Vize by byla. Ale zase se vracíme zpátky k penězům. Šikovné kluky u mužů neudržíme, pokud pro ně budou prioritou finance. Kde dostanou víc, tam půjdou. Druhou věcí je sportovní stránka, nebudeme bránit nikomu, aby se posunul nahoru. Tento úspěch ročníku 2009 korunovaly pozvánky pro tři hráče do přípravy Baníku Ostrava. Máme tady spoustu dalších zajímavých kluků. V budoucnu by divizi zase mohli hrát a navázat na zlatý ročník 2001.

Ale přeci jen, není pořád divize na Přerov málo?

Je to málo. Určitě je. Já si pamatuji, jak se hrála v Přerově druhá liga, která by městu slušela. Povinností by pro klub měla být třetí liga. Kdybych ale věděl, jak toho dosáhnout, tak už tam jsme. Jednou se nám to málem povedlo, ale zase bychom řešili velký nárůst finanční náročnosti. Je to velký skok, nevím, jestli bychom to utáhli. Musíme se snažit. Doufám, že se toho jednou ještě jako předseda dožiju.

Dlouhodobým tématem je také úroveň zázemí areálu v Sokolské ulici, kde klub působí. Vše naráželo na vlastnické poměry. Pohla se situace nějakým směrem?

Ty pozemky, které patří Spartaku, tribunu, zadní část areálu s druhým hřištěm zvaným Golf plus umělku, bychom měli brzy odkoupit od Spartaku. Dolaďují se poslední věci. Poté bychom konečně působili ve svém.

A kdy by tomu tak mohlo být?

Do konce roku by nám to celé mohlo říkat pane. Pak uvidíme, co dál. Jedna věc je, za kolik to odkoupíme, tou druhou, kolik bude potřeba investovat.

Už nyní jste ale provedli například úpravy zázemí u vedlejšího hřiště, co plánujete dál?

Ano. Zahájili jsme nejprve generální opravu šaten na Golfu. Staráme se o to už od loňska. Zrenovovali jsme zábradlí, hřiště, vybudovali jsme zázemí bufetu a teď jsme začali přímo se šatnami. Ty jsme obložili dřevem, což vypadá luxusně. Vyměnili jsme okna, dveře, zbývají některé drobnosti. Poté se pustíme do rekonstrukce interiéru. Dvě šatny jsou opravené, ale ještě je potřeba se vrhnout na sociální zařízení.

Viktorka už nepůsobí v areálu SK Přerov v Alšově ulici. Která hřiště využíváte a jaký je jejich stav?

Na Viktorce (areál SK Přerov v Alšově ulici, pozn. red.) jsme skončili v prosinci. Bohužel se tam nedalo trénovat v týdnu. Vybudovali jsme si i proto zázemí v Lazníkách po dohodě s paní starostkou. Vyčistili jsme to tam, spravili, dali do kupy hřiště. To ještě taky čeká renovace, ale mohlo by to být skvělé zázemí pro přípravky. Co se týče hřišť, Golf se dostal do dobré kondice. Hlavní hřiště jsme nyní začali rekultivovat. Umělku jsme se snažili oživit, ale nemělo to účinek. Ta se bude muset výhledově vybudovat úplně nová, samozřejmě větší. To znamená posunout i světla. Měli jsme nabídku na osmnáct milionů bez DPH. To by nám pomohlo hodně, hráči tam trpí. Ale museli bychom připravit projekt, sehnat investice. Je to práce na delší dobu.