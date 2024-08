Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

„Já osobně to vnímám, hnalo nás to,“ pochvaloval si dvougólový střelec Nezval, kterého rozhodně diváci nakopli k jednomu z nejlepších výkonů v mužském áčku.

Sympatická byla nejen snaha přerovských mladíků na hřišti, ale také v hledišti. Nově utvořený kotel tým povzbuzoval neúnavně celých devadesát minut. To nebylo v Přerově na fotbale v minulosti zvykem.

„Už v květnu se k nám fanoušci neotočili zády, ba naopak. Posledních pět kol v divizi už bylo parádních a kluci v tom pokračují. Jsou to z velké části naši dorostenci, já jim za to strašně moc děkuji. Jestli po nás něco zůstane, bude to tato fanouškovská základna. Přerov si zaslouží, aby na stadionu nebylo ticho,“ děkoval přerovský trenér David Chuda.

Nebýt piety spojené s úmrtím přerovské fotbalové legendy Petra Vojáčka, k vidění by jistě prý byla i pyrotechnika.

„Pyro jsme jim dnes nepovolili,“ pousmál se Chuda. „Šlo o úctu k panu Vojáčkovi. Na jeho ,Buď zdráv, Davídku!’ nikdy nezapomenu. Chodil nás podporovat. Jsem rád, že se pro něj podařilo vyhrát nyní, když ne minulý týden. Kluci ho měli rádi, já také. Ať je mu tam nahoře dobře,“ vzkázal přerovský kouč do nebe.

Samotné utkání de facto rozhodla červená karta ve 4. minutě. Hostující Obšil sestřelil unikajícího protihráče a Viktorka v prvním poločase přetavila přesilovku ve dva góly z kopaček Jakuba Nezvala a Hynka Caletky.

„Jasná, neoddiskutovatelná červená karta po dobrém průniku Caletky. Soupeř logicky zalezl a první poločas měl z naší strany dobrou kvalitu. Ve druhé půli nám kvalita spadla, hra byla pomalá, je tam vykřičník,“ zdvihá David Chuda prst.

Po změně stran domácí přidali ještě jednu branku, mohlo jich určitě být i více, nebýt špatné produktivity v zakončení. Do hry se dostali i matadoři Zimčík s Bogdaněm a hlavně první jmenovaný mohl ihned po svém příchodu na hřiště zvyšovat na 4:0. Nestalo se tak, Viktorku to však mrzet nemuselo.

„Učíme se vyhrávat. Měl jsem velký respekt, Rapotín je papírově velice dobrý soupeř. Pezzotti, Ševčík, Kobylík, Machalický, to jsou vše skvělí fotbalisté. Vážím si téhle výhry,“ uzavřel David Chuda.

1. FC Viktorie Přerov – TJ Jiskra Rapotín 3:0 (2:0)

Branky: 22. a 56. Nezval, 29. Caletka.

Rozhodčí: Štětka – Bašný, Látal. ČK: 4. Obšil. Diváci: 106.

Přerov: Nakládal – F. Kuča, D. Kuča, Vařecha, Řezníček (76. Holý), Kocian, Bielko (65. Kytlica), Král, Masný (83. Bogdaň), Nezval (65. Zimčík), Caletka. Trenér: Chuda.

Rapotín: Strnad (46. Hudec) – Šléška (46. Bartoněk), Obšil, Mi. Machalický, Jecu, Žák, Pezzotti (34. Šimek), Ševčík, Drozd, Kobylík (46. Mykolenko), Jeřábek (60. Kuděla). Trenér: Schmidt.