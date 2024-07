Zařídil ho navrátilec z Želatovic Martin Bielko po půlhodině hry. Nutno říct, že Přerované v Horní Moštěnici, kde se utkání v sobotu dopoledne odehrálo, mohli přidat daleko více branek, ve velkých šancích však selhali. Mrzet je to nemuselo.

Fotbalová příprava: 1. FC Viktorie Přerov - FK Krnov | Video: Deník/Ivan Němeček

„První poločas měl velice solidní úroveň z obou stran. My jsme byli o trošku lepší. Hrál se otevřený fotbal se spoustou šancí. Ve druhém poločase to bylo velmi neurovnané a už to připomínalo první přípravný zápas. Oba týmy tahaly nohy,“ zhodnotil utkání přerovský trenér David Chuda.

Pro Viktorku se jednalo de facto o třetí výhru v řadě, navíc nad divizními soupeři. „Říkal jsem klukům, že máme třetí divizní výhru v řadě, škoda, že budeme hrát o soutěž níže, tam to bude úplně jiný fotbal. Musíme se na to připravit, nečeká nás nic jednoduchého,“ dobře ví David Chuda.

Zpátky na zem

Ihned po zápase přerovský klub ovšem čekal návrat do reality. Nachystat se musí na krajský přebor, který bude mít pravděpodobně nejvyšší kvalitu za poslední roky. A hlavně zajistit borce, kteří zalepí díry po odchodech několika opor v čele s Repčekem, Řezníkem či Javorou.

„Budu upřímný, nejsem úplně spokojený, protože je nás málo. Spousta hráčů odešla, nedaří se nám sehnat adekvátní náhrady. Bylo těžké sehnat někoho do divize, natož tak do krajského přeboru,“ přiznává David Chuda.