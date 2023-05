Druhý gól Olešnice:

Zdroj: Michal Muzikant

Potom ale do hry vstoupily emoce. Právě Votoupal v souboji u střídaček fauloval olešnického kanonýra Marka Šichora, který v pádu narazil do zábradlí, jež je umístěné v blízkosti postranní čáry.

Zákrok se samozřejmě nelíbil hostující lavičce, která se okamžitě k faulujícímu rozběhla. Jeden ze tří mužů dokonce vystřelil ruku směrem k troubelickému hráči a trefil jej do obličeje. Z tribuny umístěné na vzdálenější straně nešlo poznat, o čí ruku šlo a rady si pravděpodobně nevěděl ani hlavní rozhodčí Vratislav Šebesta, který se sice vzniklou potyčku snažil rozehnat, ale žádný trest v podobě červené karty, která byla namístě, nepřišel.

Ohlasy z KP: Litovel padla na dno, Medlov obral lídra, Lutín už není poslední

„Strkanici jsem pořádně neviděl, protože jsem byl faulovaný. Soupeř se mi omluvil, to zábradlí je blízko a věřím, že nechtěl,“ komentoval celou situaci Marek Šichor.

„Vždycky jsem pro, aby se hráči a realizační tým nestrkali. Nebylo tam podle mě nic, co by bylo za hranicí,“ popisoval trenér Olešnice Otto Jáně, který ve strkanici také byl.

„Vůbec nevím, snažil jsem se celou tu vlnu zadržet,“ dodal na dotaz, zda viděl úder do obličeje.

Situace začíná na videu v čase 1.40:

Zdroj: Sokol Troubelice

Celá situace měla ještě dohru v poločase i po zápase, kdy nespokojení domácí diváci spílali sudímu a byli nastartovaní také na hostující aktéry. Žádný větší incident ale pořadatelská služba nedopustila.

„Bylo to vypjaté utkání s emočními výlevy na obou stranách. My jsme na soupeře tentokrát nestačili,“ vyjádřil se domácí trenér Bruno Nezval.

Troubelice byly opravdu horším týmem, což podtrhla Olešnice ještě dvěma brankami po změně stran. O obě se postaral Marek Šichor.

Demolice. Uničov slaví desátou výhru v řadě. Frýdlantu dal sedmičku

„Dohrávat s vedením 2:0 je vždy ošemetné. Každý to má v hlavě a trenéři upozorňují hráče, že je to může ukolébat. Třetí branka ale zápas zlomila. My jsme byli celkově lepší v držení míče i kombinaci,“ byl spokojený Jáně.

„Měli jsme sice dvě gólové situace, ale neproměnili jsme je. Naopak se nám rozestoupila zeď při druhém gólu a Olešnice měla základ pro druhou půli. V ní jsme změnili rozestavení, více se tlačili do ofenzivy, ale k ničemu velkému jsme se nedostali. Hosté naopak čekali na brejky, navýšili vedení a utkání v klidu dohráli. Výhra soupeře je zasloužená,“ uznal Nezval.

Ve vyhroceném utkání tak sudí udělil k překvapení pouze tři žluté karty a žádnou červenou. Olešnice se díky vítězství bodově dotáhla právě na Troubelice.

Sokol Troubelice - 1. FC Olešnice 0:4 (0:2)

Branky: 57. a 81. Šichor, 27. Votoupal vlastní, 36. L. Heinz.

Rozhodčí: Šebesta - Straka, Aberle. ŽK: Votoupal - Vlk, Zapletal. Diváci: 237

Troubelice: Koukal - Pe. Kráčmar, Jonáš, Pa. Kráčmar, Votoupal, Dokoupil, Janíček, Vlček, Šana, Urbášek (29. Křivánek), Zapletal. Trenér: Bruno Nezval.

Olešnice: Vykydal - Malínek, Koucourek, Šichor (81. Dajčar), Juráš (10. J. Kvapil), P. Heinz, L. Heinz, Vlk, Indra (75. M. Kvapil), Pecháček, P. Zapletal. Trenér: Otto Jáně.