„Za dnešní příkladnou bojovnost a nasazení jsme si body se silným soupeřem zasloužili. I Želatovice před sezónou posílily, ale dnes jsme šli za body více my, zejména pak v druhém poločase,“ řekl trenér domácího týmu Jiří Kohout.

Jeho týmu se sice zdánlivě povedl vstup do zápasu, ale převaha byla jen platonická, bez šancí. Naopak soupeř udeřil ze standardní situace. Centr z rohu propadl na přední tyči přes několik hráčů a po nešťastném zásahu brankáře Nakládala byl najednou v síti.

„V první půli jsme sice vedli, ale jinak jsme si nevytvořili gólovou šanci. To se nám v sezoně ještě nestalo. Nedokázali jsme se tam dostat,“ nelíbilo se trenérovi hostů Jiřímu Jemelkovi.

„Nehráli jsme jednoznačně to, co chceme hrávat. Proč to tak bylo, to nevím. Možná nervozita, možná podcenění soupeře po tom, co jsme porazili silné soupeře,“ doplnil kouč Želatovic.

Obrat přišel během osmi minut po přestávce. Litovel ještě zvýšila své úsilí a vyplatilo se jí to. Vyrovnání obstaral v 52. minutě po centru Navrátila z pravé strany Petr Dragon, které se do střely pěkně položil a zamířil k tyči.

Za tři minuty se radovali domácí znovu, i když předčasně. Ránu Petra Heinze z trestného kopu vyrazil s vypětím všech sil brankář Čech, dorážející Fišara pak sice uspěl, ale radost mu překazil zdvižený praporek asistenta.

Druhý gól tak dala Litovel až po hodině hry, když hosté zahráli ve vápně rukou a nařízenou penaltu proměnil obránce Martin Jindra.

„Litovel nás nepřehrála svou fotbalovostí, ale bojovností ve druhém poločase. Bohužel jsme se tomu nedokázali přizpůsobit,“ uvedl Jemelka. „Neměli jsme mezihru, nehráli jsme rychle nahoru, nedokázali jsme přenášet těžiště hry. Nebylo to ono,“ dodal Jemelka.

Drama to ale bylo až do konce. Želatovice se sice do šancí nedostávaly, ale domácí nebyli schopní přidat kýženou pojistku.

Další krásnou střelu Heinze zastavilo břevno, se svými pokusy po brejcích neuspěli Navrátil, Dostál, ani po Vacově skvostné akci Bednář. Důležité vítězství už si ale Litovel vzít nenechala.

„Dnes bylo jedno jestli hrál hráč celý zápas, nebo jednu minutu. Všichni bojovali za tým a týmovým výkonem taky uspěli. Ověřili jsme si, že při správném mentálním nastavení můžeme uspět s kýmkoliv. Hráči se musí rvát, obzvlášť při nelehkém losu, který nás čeká. Kdo to tak mít nebude, tomu nebudu bránit v odchodu,“ uzavřel Kohout.

Litovel čeká v příštím kole náročný výjezd do Jeseníku. Želatovice přivítají v domácím prostředí Velké Losiny.

Tatran Litovel – FC Želatovice 2:1 (0:1)

Branky: 52. Dragon, 60. Jindra – 15. Čtvrtníček. Rozhodčí: Brázdil – Slota, Petrásek. ŽK: Heinz, Bednář, Jindra, Baránek – Skopal, Zehnálek. Luk. Dlouhý. Diváci: 124.

Litovel: Nakládal – P. Kvapil, Jindra, L. Heinz, Miklánek – Dostál, Šana (46. P. Heinz), Fišara, Bohanos (46. Bednář, 90. Laža) – Navrátil (73. Baránek), Dragon (84. Vaca). Trenér: Jiří Kohout.

Želatovice: Čech – Rybka, Koutný, Calábek, R. Goldemund – Zehnálek (78. Koplík), L. Dlouhý, Matušík – Čtvrtníček, Skopal, L. Goldemund (76. Tomek). Trenér: Jiří Jemelka.