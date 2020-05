V Želatovicích se vrací do normálu i s novým koučem. Žákovský memoriál nebude

V neděli by fotbalisté Želatovic zajížděli na hřiště posledního týmu krajského přeboru. V Dolanech by ale dvanáctý tým tabulky podle hrajícího předsedy klubu Vlastimila Němce žádný důležitý záchranářský boj nečekal. „Myslím, že o záchranu bychom na jaře nehráli. Těšili jsme se na to, člověk trénuje dva měsíce v zimě a když se má dočkat odměny, že půjde na zelené, tak to zruší. Nezbývalo, než to přijmout,“ vrátil se Němec ke koronavirové pauze, která pomalu, ale jistě končí.

Vlastimil Němec | Foto: Deník/Jan Pořízek