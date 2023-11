„Když nás bylo o jednoho míň, říkal jsem si, že to bude komplikované. Pak se vyrovnaly síly. Bylo to o tom, jestli nám to tam spadne, nebo ne,“ věřil Matušík.

„Když jsme tady měli včera trénink, bylo vidět, že to bude hodně rozbité. Čekali jsme boj, ale ne až tak složitý. Těžký terén, bylo to soubojové, dvě červené. Naštěstí se nám to povedlo,“ okomentoval Tomáš Matušík závěrečný duel.

Nevypadalo to ale na procházku růžovým sadem. Listopadové podmínky dohrávku závěrečného kola přesunuly nejprve z Bohuňovic do Želatovic, kde se duel stěhoval ještě z hlavního na vedlejší hřiště.

který mi to krásně narýsoval. Nelepilo mi to už od začátku, ani jsem už nevěřil, že bych se po nastřeleném břevnu dostal ještě do nějaké zajímavé situace,“ přiznal záložník. Tváří v tvář brankářovi Telíškovi uspěl.

„Už to nebylo zas tak složité. Jsou ale situace, kdy jsem v podobné šanci nedal. Jsem rád, že to tam spadlo,“ řekl ke své třetí trefě sezony.

Závěrečnou měli v hlavách

Po zápase se tak mohlo slavit, v Želatovicích byla v sobotu na programu tradiční závěrečná. „Nechtěli jsme si připouštět, že je pak závěrečná. Ale v hlavách jsme to měli, chtěli jsme si to o to víc užít. Teď máme tři body, takže let’s go,“ usmíval se Matušík.

Jeho hodnocení podzimu, po kterém jsou Želatovice na třetím místě tabulky? „Byly tam nesmyslné remízy. Hlavně v Mohelnici s mančaftem, který nebyl nějak extra silný. I tak je to ale dobré. Hlavně nás hra baví a je tady nějaká koncepce,“ myslí si borec, který v minulé sezoně patři k lídrům divizního Přerova.

Viktorka dostala čtverku. Krajský přebor klepe na dveře, přiznal Chuda

Dobrá parta

Nyní je však spokojený o soutěž níže a nikam se nechystá ani během zimy. „Je tady dobrá parta, získali jsme nadstandardní kluky do středu zálohy – Zdeňu Krále a Martina Chudobu. O to víc nás to baví a jde to na hře vidět,“ zopakoval Matušík.

Na vedoucí Medlov ztrácí Želatovice propastných dvanáct bodů, stát se ale může cokoliv. „Není malých cílů. Víme, že Medlov je hodně odskočený. S Bělotínem jsme si to doma rozdali na férovku. Možná jsme i mohli vyhrát, kdybychom nedostali červenou. Když budeme takto pokračovat, určitě budeme sahat na horní příčky,“ uzavřel Tomáš Matušík.

Změna domácí taktiky přinesla Kozlovicím vítězné loučení s podzimem