S přípravou jste na I. A třídu začali brzy, že? Jak to vzali hráči?

Začali jsme již 12. ledna, vzhledem k výsledkům z podzimní části jsem nechtěl nic podcenit, avšak jsem se potýkal se špatnou docházkou skrz zranění několika hráčů. A také se špatnou morálkou. Museli jsme si to vyříkat a teď již vše funguje, jak má. Fungujeme jako tým. Může nám to hodně pomoci do jarní fáze.

Jak se přes zimu obměnil kádr? Odešel někdo a víte o zájmu z ostatních klubů?

Zájmy klubů o naše hráče jsou, protože máme mladý a perspektivní kádr. Vím o nabídce Čechovic na jednoho našeho obránce. Jmenovat ho nechci. Byly tam i nějaké nabídky z I. A třídy, ale kluci odsud odcházet nechtějí, protože je tu úžasná parta. I ti co, sem přijdou, si ji velice pochvalují. Kádr se zatím nezměnil. Řešíme nějaké posily, ale v dnešní době je těžké sehnat hráče, jelikož začíná jednání se slovy: „Kolik mi dáte?“ My chceme jít cestou rodinného klubu na bázi odchovanců a nechceme platit jednotlivce.

Přípravné zápasy TJ Sokol Tovačov:Tovačov – Rymice

(SO 16.00, UT Chropyně)

Tovačov – Břest

(24. 2., 14.00, UT Chropyně)

Tovačov – Kozlovice B

(9. 3., 14.00, UT Přerov)

Tovačov – Bělkovice-Lašťany (16.3., 15.00, Bělkovice)

Takže žádná posila pro jaro se nerýsuje?

Zatím nikdo nepřišel. Řešíme trvalý přestup Lukáše Vozáka, který na podzim byl jedním z našich nejlepších hráčů, avšak teď nám na jaro nepomůže skrz úraz kolene.

A kde vás nejvíce tlačí bota, na jakém postu byste případně posílit chtěli?

To je těžké říct. Na podzim jsme až na dvě utkání soupeře vždy přehráli a měli takových deset šancí za zápas, přičemž jsme soupeři dovolili třeba jen tři možnosti, ale stejně jsme prohráli. Hodil by se nám tedy určitě útočník, ale ten se v dnešních podmínkách strašně těžce hledá. A nejlepší by bylo posílit i obranu. Bavíme se o třech hráčích, ale budeme rádi, když dopadne alespoň jeden.

Konkurence ale někde posiluje. Víte o takových týmech?

Víme, že Dub stejně jako na podzim přivádí hráče, kteří berou i nějakou odměnu, ale tohle není cesta, kterou chceme jít my. Jen z doslechu vím o dvou hráčích, co tam jdou, ale nechci vytvářet fámy. Soustředím se hlavně na náš tým.

S jakými ambicemi a cíli tedy jdete do odvetné části?

Chceme se posunout určitě výše v tabulce, protože kvalitu na to máme. Chceme hlavně doma dělat radost divákům, protože, troufám si říct, že máme jedny z nejlepších fanoušků v okrese určitě. Na naše zápasy chodí v průměru 250 diváků. Co se týče té nesportovní části, potřebujeme zkvalitnit areál pro návštěvníky, přivést více trenéru a pracovat více s mládeží.

