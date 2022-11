Když to řeknu stručně, tak začátek kariéry vypadal dobře a pak jsem toho najednou, v podstatě ze dne na den, musel ze zdravotních důvodů nechat. Vlastně hned po průmyslovce jsem šel do Zlína, kde jsem se během čtvrt roku prosadil do druhé ligy. Pak si mě vytáhl Baník, který měl zrovna v té době tak našlapaný kádr, že tam moc šancí k prosazení se nebylo. Tři ligové starty jsem si ale připsal. Dokonce tam přijela Slavia, která mě chtěla koupit. Nepustili mě ale s tím, že se mnou do budoucna stoprocentně počítají. Předtím za mnou do Zlína přijela i Sparta a nabízela mi velké peníze. Jak už jsem ale říkal, vletělo to na mě a bylo po všem. Kdybych to měl shrnout, tak moje fotbalová kariéra byla krátká, ale výživná.

Věděl jste hned, že je konec, anebo jste se s tím ještě nějakou dobu snažil nějak prát?

Ono to bylo tak. Šel jsem do nemocnice a tam jsem pořád řešil, kdy už se vrátím na hřiště. Doktor mi sice stále opakoval, že se nevrátím, ale to jsem příliš neřešil. Postupem času to ale se mnou šlo tak z kopce, že to pomalu začalo docházet i mně. Můj stav se postupně zhoršoval až do toho stádia, kdy už musely přijít na řadu operace. V té chvíli už šance k navrácení se k profesionálnímu sportu byla nulová. Byl jsem ale strašně rád, že si můžu alespoň nějak ten fotbal zahrát. Začal jsem tedy s postupným restartem ve své rodné Vidnavě. Musela být hrůza to sledovat. Měl jsem tehdy o dvacet kilo méně. Nicméně mi to dodávalo energii a i ta nemoc trochu ustoupila do pozadí.

Jak na váš stav reaguje vaše nejbližší okolí?

Ví o tom velmi málo lidí. Ten zbytek tuší, že nějaké zdravotní trable mám, ale myslí si třeba, že mám problém s koleny. To je pak musím vždycky vyvést z omylu. Nikde se s tím nechlubím, ale také to neskrývám. Když se mě na to někdo zeptá, řeknu mu to tak, jak to je. Snažím se žít způsobem, jako bych byl stále zdravý.

Můžete alespoň stručně přiblížit, o jakou nemoc se jedná?

Jedná se o Crohnovu chorobu. Je to střevní nemoc. Měl jsem ji tak těžkou, že jsem musel být každý druhý rok na sále. Zánět mi je tak obalil, že už mi, abych to řekl upřímně, museli odstranit asi tři metry střev. Nyní už mi jich zbývá tak akorát na přežití. Nějaká další operace už by pro mě byla opravdu obrovským rizikem. Svízel této nemoci spočívá v tom, že člověk může v klidu brát prášky a nikdo o tom ani nemusí vědět. Při tom nejtěžším stádiu, které mám já, ale pomůže vždycky jen operace. Zatím z každé jsem se ale vyhrabal a dostal se zpátky do formy. Hodlám se s tím prát i nadále. Co přijde, to přijde.

Čím jste se po konci v profesionálním fotbalu živil?

Ze začátku to bylo takové těžší. I kvůli té nemoci. V té chvíli mě dost podržela rodina. Potom jsem ale pracoval nějakých šest let v pojišťovnictví a následně jsem jsem se začal věnovat i nějaké grafice a videu, třeba ze svateb a podobně. Díky tomu, že jsem uměl s grafikou, jsem se pak vrhnul na tvorbu webových stránek, e-shopů a podobných věcí. Musel jsem svou práci samozřejmě vždycky přizpůsobit své nemoci. Hodně času mi také zabírají mé tři dcery.

V roce 2013 jste se dostal na jednu sezonu i do tehdy třetiligových Mikulovic. Jak jste se tehdy na této poměrně vysoké úrovni cítil?

To je dobrá otázka. Byl to v podstatě takový můj restart do vyššího fotbalu. Naprosto nečekaně mi tehdy zavolal trenér Mura a zeptal se, jestli to nechci zkusit a tak trochu i psychicky pomoci jeho týmu. Já jsem tedy s nimi začal trénovat, zjistil jsem že stíhám a tak jsme se dohodli, že s nimi budu chodit hrát. Zkusil jsem to tedy a musím říct, že to bylo super. Zahrál jsem si i pohár proti Sigmě, které jsem dal branku. Trošku jsem se tedy vrátil tam, kde jsem začínal. Škoda, že to nepokračovalo trošku déle.

Mikulovice po sezoně zkrachovaly a spadly až do okresního přeboru. Nepřemýšlel jste pak o získání angažmá na nějaké podobné úrovni?

Ne, vůbec. Sice jsem pak chvíli ještě hrál půl roku divizi v Kravařích, ale bylo to pro mě daleko. Už jsem chtěl hrát kousek od rodiny. Zahrát si prostě fotbal a netrápit se s dlouhým dojížděním.

Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste vyzkoušel fotbal takzvaně z druhé strany? Třeba ve funkci trenéra či funkcionáře?

Já to chvíli i zkoušel. U nás ve Vidnavě jsem byl funkcionářem a trenérem. Za tu dobu jsme dokázali dvakrát postoupit. Z okresu až do I. A třídy. Také hráčům jsem předal nějaké tréninkové zkušenosti. Potom to ale zase vyšumělo. Po prohrách ubývalo lidí a já toho nechal. Dělal jsem to hlavně proto, abych pomohl místním klukům a předal jim své zkušenosti. Žádná velká trenérská kariéra mě ale nikdy nelákala. Možná, že kdyby se mi narodil kluk, viděl bych to jinak. Mám ale tři holky a věnuji se s nimi jiným sportům.

Jak dlouho byste chtěl fotbal ještě hrát?

To je také velice dobrá otázka. Počítám tak ještě dvacet až třicet let (smích). Ne, teď vážně. Chci hrát tak dlouho, dokud to půjde. Nyní jsem na tom fyzicky dobře, ale nevím, co mě čeká. Mohou to být dva roky a může to být i deset let. Jakákoli fyzická námaha navíc se dá vykompenzovat nějakou herní chytrostí. Navíc si myslím, že 45 let je ještě nic. Prostě a jednoduše: Dokud budu dýchat, budu hrát. Pro radost.

A vy opravdu stále hrajete. A daří se vám. V sobotu jste s Bernarticemi odehráli zápas jedenáctého kola proti Jindřichovu, který jste vyhráli jednoznačně 9:2 a vy jste v něm nastřílel čtyři góly. Můžete krátce popsat průběh zápasu?

Ze začátku to vypadalo, že to bude vyrovnané. Po chvíli ale bylo jasné, že to budeme my, kdo bude hrát v zápase první housle. Od prvních minut jsme na to vlétli a začali střílet góly. Soupeř se pak už nemohl dostat do zápasu. Sice se mu podařilo nějaký ten gól vstřelit, ale od druhého poločasu už to pak bylo zase stejné. Je ale nutno dodat, že měl Jindřichov takový postarší tým. Zahlédl jsem tam zhruba pět kluků, které znám již z dřívějška, zatímco my jsme tam měli jednoho, a to mě (smích).

A vzpomenete si ještě, jak padly vaše góly?

U prvního gólu jsem si míč zpracoval v šestnáctce a trefil se do pravého horního rohu, druhý vyplynul po dlouhém pasu za obranu, kdy se brankář se stoperem srazili. Další padl po narážečce ve vápně a následné křižné střele okolo brankáře. A omlouvám se, ale na čtvrtý si už nepamatuji. Těch gólů je prostě už nějak moc (smích).

Na závěr se ještě zeptám, jaké jsou letos ambice vašeho týmu

Chceme se umístit co nejvýše a potrápit Mikulovice, které ale i tak vypadají, že postoupí s přehledem. O postupu sice letos nemůže být řeč, ale špici udržet chceme a zůstat nejlépe na tom druhém místě, cokoli jiného by bylo zklamáním.