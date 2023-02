„Po včerejším tréninku mi hodně kluků volalo, jestli se vůbec hraje,“ přiznal bělotínský trenér Jan Březík. „První poločas byl slušný, trenér byl ale pro oba týmy hodně těžký, hrozně to klouzalo. Spíš to mělo kondiční parametry. Neřešili jsme moc taktické věci nebo kvalitu na míči. Chtěli jsme to odehrát,“ doplnil Březík.