Oba soupeři nasbírali do neděle shodně 51 bodů, hostující Želatovice chtěly přidat jubilejní desátou výhru v řadě. A hned první minuty předznamenaly to, jak strhující souboj o druhou pozici krajského přeboru bude.

Třetí minuta a hostující Zehnálek okamžitě posílá hosty do vedení. Po minutě rychlá akce domácích a Petr Holoubek vyrovnává na 1:1. Bylo jasné, že tenhle zápas bude stát za to.

„Bylo vidět, že se potkaly dva ofenzivně laděné mančafty z vrchu tabulky. Od první minuty to bylo nahoru a dolů,“ ohlížel se ústecký trenér Pavel Sencovici.

A přestože šly Želatovice do vedení 2:1 díky brance Romana Goldemunda, podle domácího kouče patřilo prvních 45 minut Ústí.

„Většinu prvního poločasu jsme byli lepší. Bohužel se nám nepodařilo využít šance, které jsme měli. Želatovice ale hrály aktivně a měly více standardek, kterými nás přitlačily. Tam bych čekal, že si spíše pomůžeme my,“ zmínil lodivod Sokola.

Pravdou je, že šancí bylo dostatek na obou stranách a Želatovice po změně stran mohly přidat více než jednu „pojistku“. Na 3:1 přeci jen povedenou hlavičkou zvyšoval v 56. minutě Lukáš Dlouhý. V ten moment to vypadalo, že by jeho trefa domácí mohla položit.

Opak byl pravdou. Snížení Pavla Zagola ze 75. minuty nalilo Ústí do žil novou krev. Klíčový a nejdiskutovanější moment utkání pak nastal asi pět minut před koncem.

Jemelka: Rozhodčímu něco tkvělo v hlavě

Lukáš Dlouhý podle rozhodčího ve vápně fauloval Patrika Sencoviciho. Následovala druhá žlutá pro želatovického borce a hlavně penalta, kterou proměnil Jan Pančochář – 3:3.

Hostující mančaft a několik jeho fanoušků těžko kousalo právě tento okamžik. „Dostali jsme blbý gól na 3:2, O.K., soupeř se pak zvedl. Penaltu neřeším. Nevím, já s tímto panem rozhodčím nemám dobré zkušenosti a myslím si, že posledních dvacet minut bylo vidět, že mu něco tkví v hlavě. Pískal tak, jak pískal,“ pokrčil rameny želatovický kouč Jiří Jemelka.

„Nechci to komentovat, už jsem měl problém kvůli vyjádření směrem k rozhodčím. My jsme ji proměnili. Patrik se dobře dral do zakončení, obránce do něj vletěl. Rozhodčí prostě pískl, takže byla, je to na jeho posouzení,“ doplnil svůj pohled šéf ústecké lavičky Pavel Sencovici.

Gejzír radosti pak u domácích vytryskl po vypršení devadesáti minut. Míč do sítě dotlačil Jan Nehyba a stal se tak hrdinou nedělního dopoledne.

„Museli jsme udělat nějaké změny, které se nám ve druhém poločase vyplatily. Se štěstím jsme zvítězili, výsledek je pro Želatovice krutý, viděl bych to jako remízový zápas,“ uznal Pavel Sencovici.

Jeho protějšek viděl utkání v emocích po závěrečném hvizdu trošku jinak. „Jsem neskutečně zklamaný. Byli jsme jednoznačně lepší – o tři, čtyři góly. V 70. minutě to podle mě mělo být 5:1 a zápas by byl rozhodnutý. My jsme ty góly ale nedali. Měli jsme jasně vyhrát, protože jsme podali vynikající výkon. Bohužel, takový je fotbal,“ krčil rameny Jiří Jemelka.

Želatovice tak poprvé na jaře padly a pustily Ústí na druhé místo tabulky. Tam se ale chtějí vrátit. „Máme teď sérii zápasů se soupeři, které musíme zvládnout. Pokud se nám to podaří, jsem přesvědčený, že Ústí ještě přeskočíme a skončíme na druhém místě, kde zaslouženě máme být,“ vzkázal na Hranicko Jemelka.

TJ Sokol Ústí – FC Želatovice 4:3 (1:2)

Branky: 4. Holoubek, 75. Zagol, 86. z pen. Pančochář, 91. Nehyba – 3. Zehnálek, 43. Goldemund, 56. Dlouhý.

Rozhodčí: Vedral – Doležal, Hrbáček. ŽK: Šišlák, Žingor – Koutný, Čech. ČK: 85. Dlouhý (po 2. ŽK). Diváci: 220.

Ústí: Urbášek – Dryák (85. Šerý), Bočan, Pančochář, Vyka – Šišlák, Nehyba, Žingor (80. Helešic), Holoubek, Pat. Sencovici – Zagol. Trenér: Pavel Sencovici.

Želatovice: Čech – Rybka (25. Mohapl, 90. Bielko), Rychlík, Koutný, Krejčíř – Calábek, Zezulka, Dlouhý – Čtvrtníček, Zehnálek (67. Němec), Goldemund. Trenér: Jiří Jemelka.