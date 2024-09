close info Zdroj: Deník/Ivan Němeček zoom_in Fotbalisté SK Radslavice porazili FC Sigma Hodolany 2:0. Marek Suchánek vs. Tomáš Blažkovský Pevně věřím, že jo. Ale pořád jsme nováček v soutěži, můžeme v podstatě jen překvapit. Do I. A třídy jsme šli i s tím, že si to vyzkoušíme, máme tady dobrou partu. Nevím, jestli jde o štěstí začátečníka, ale zatím se nám daří utkání zvládat a dotáhnout je do vítězného konce.

Rozdíl tam je. Týmy jsou fotbalovější oproti I. B třídě. Nejfotbalovější zatím byly určitě Hlubočky, které patřily loni k TOP 3 soutěže (Radslavice je doma porazily 2:1, pozn. red.). Asi jsme upřímně čekali, že to bude náročnější, ale na druhou stranu jsme pořád na začátku. V průběhu sezony se určitě objeví krize. Tak jako to známe z nižší soutěže. Doufám ale, že to přijde co nejpozději. Tohle tak bývá, že určitá část sezony se hraje trošku v křeči.

Zatím to ale na žádnou křeč nevypadá, vypadáte, že jste v euforii, jaká je atmosféra uvnitř týmu, slavíte průběžné vedení v soutěži?

Snažíme se oslavovat tehdy, když hrajeme v sobotu. Takže většinou po venkovních zápasech. To se snažíme scházet pravidelně, abychom utužili kolektiv. Po domácích zápasech to moc nejde, hráváme v neděli a všichni jdeme v pondělí do práce. Soustředíme se, abychom to nepřehnali (směje se). Jsem ale hrozně rád za to, jakou partu tady máme. Jsou tu mladí kluci doplnění o zkušenější hráče. Vše se výborně prolíná. Všichni chodíme rádi na tréninky i utkání a máme početnou lavičku. Vyhovuje to i našemu B-týmu v Prosenicích, který si v okresním přeboru může pomoct hlavně hráči z řad dorostu.

A co kádr A-týmu, pokud vím, po postupu se skoro neměnil, platí to?

Snažili jsme se kádr udržet v tom stavu, ve kterém hrál I. B třídu. Přišli jen dva hráči. Tomáš Janíček, který nám pomohl ve středu hřiště, a Petr Ondrouch z týmu sestupujícího Újezdce. No, a ještě pořád je v řešení příchod druhého brankáře, taktéž z Újezdce. Doplnili jsme to, ale kádr jinak zůstal vesměs stejný, žádné odchody.

Jste hrajícím trenérem týmu, v základu proti Hodolanům naskočil také váš mladší bratr Michal, táta zase při zápasech velí z lavičky. Radslavice, to je tak trošku klub Suchánků, že?

Jsme klub, který zapojuje celou naši rodinu – táta je nejen předsedou, ale i šéfem lavičky A-mužstva, vede družstvo mladší přípravky, spravuje areál, stará se o náš kvalitní trávník a má spoustu dalších, pro některé neviditelných, úloh. Máma je hlasatelkou při domácích utkáních, moje manželka má na starosti prezentaci klubu na sociálních sítích, brácha Michal a já jsme především hráči. Fotbal je v rodině téma číslo jedna a kdykoliv něco řešíme, často se to kolem něj točí.

Takže je na vás táta přísnější, přestože v oficiálním zápise jste vy veden jako hlavní trenér?

Samozřejmě, že jsou tátova kritéria na výkon můj nebo Michalův vyšší a nejednou jsme málem byli bez večeře (směje se). V kabině má hlavní slovo táta. Řekl bych, že jsem spíš jeho asistent, funguju jako komunikační most mezi ním a hráči, případně mu pomáhám s přípravou na tréninky a zápasy.