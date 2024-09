„Měli jsme úžasný vstup do zápasu, už z kabiny jsme odcházeli s tím, že úvody máme silné a budeme chtít na to navázat. To se povedlo. Pak jsme se jen konsolidovali, snažili jsme se dávat góly po celý zápas, ale bohužel,“ byl spokojen hrající trenér Radslavic Marek Suchánek.

Právě jeho ránu ze sedmé minuty utkání nešťastně tečoval hodolanský Blažkovský, míč pak zaplaval přesně k tyči brány zkušeného Jiřího Zbořila. Za čtyři minuty to bylo 2:0, když výborný pas do prostoru za obranu Olomoučanů zužitkoval Patrik Škrabák.

„Dostali jsme dva rychlé góly ze dvou šancí, ten první navíc byl tečovaný. To je i smůla,“ pokrčil rameny Zdeněk Zlámal, který sice zvládal vyhrávat souboje na hrotu útoku hostů, to ale bylo pro Sigmu žalostně málo.

close info Zdroj: Deník/Ivan Němeček zoom_in Fotbalisté SK Radslavice porazili FC Sigma Hodolany 2:0. Zdeněk Zlámal

„Byli jsme pak, myslím si, lepší, ale bohužel nedáváme góly. Špatně řešíme situace v šestnáctce, často máme hlavu dolů, chybí nám klid. Produktivita a zbrklost nás trápí,“ dobře ví bývalý gólman skotského celku Heart of Midlothian, Zlína, Bohemians, Sigmy Olomouc či Liberce, který strávil i sezony v Itálii, Turecku či Španělsku.

Hodolany? Jsem tam spokojený

Od ledna letošního roku je součástí hodolanského celku, na jaře nasázel sedm gólů v deseti zápasech. V novém ročníku naskočil do druhého utkání a na přesný zásah zatím čeká.

„Jsem v Hodolanech moc spokojený. Fanoušci jsou skvělí, domluvili jsme se, že tam půjdu na půl roku a uvidíme, jak to půjde. Už mám nějaký věk a kila. Už taky nejsem nejrychlejší,“ pousmál se Zlámal, který předtím působil v Kožušanech Davida Rozehnala. „Kožušany už mi pak nezavolaly. Asi vím proč, přišla spousta dobrých hráčů,“ dodal majitel jednoho reprezentačního startu.

Zdeněk Zlámal je také rodákem z Přerova, dobře tak sleduje dalšího Přerovana, který to nyní dotáhl až k nominaci do reprezentačního áčka – Jakuba Markoviče.

„Měl vynikající zápasy. I s Kodaní, skvěle chytal penalty. Nabyl sebevědomí a srší to z něj. V Baníku to není jednoduché, tlak je tam veliký. Přeji mu, ať se mu daří. Jsem rád, že další brankář z Přerova je v lize,“ řekl závěrem Zdeněk Zlámal.

SK Radslavice – FC Sigma Hodolany 2:0 (2:0)

Branky: 7. Ma. Suchánek, 11. Škrabák.

Rozhodčí: Perutka – Látal, Dosoudil. ŽK: Horák – Salajka, Kaczmarczyk. Diváci: 120.

Radslavice: Lasík – Tommalieh, Mi. Suchánek (75. Pavelka), Stoklásek, Škrabák (69. Horák), Horký, Suchomel, Janíček (86. Šimeček), Hotěk (75. Ondrouch), Ma. Suchánek, Panák. Trenér: Ma. Suchánek.

Hodolany: Zbořil – Charamza, Wenzel (73. Duba), Mráček, Hudec, Blažkovský, Švancara, Zlámal, Zachar, Kaczmarczyk, Salajka. Trenér: Hovorka.