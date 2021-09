Ústí nakonec porazilo Zábřeh 3:1, v příštím utkání se však bude muset obejít bez důležitého záložníka i hlavního kouče. „Ještě se mi to nestalo, rozhodne disciplinárka, uvidíme,“ pokrčil rameny Pavel Sencovici, který se měl dle zápisu provinit urážlivými výroky vůči hlavnímu sudímu Machalovi i jeho asistentovi Konečnému.

Učinil tak po udělení druhé žluté karty Patriku Sencovicimu. „Byl to klasický zákrok, Patrik fauloval hostujícího hráče, ten mu spadl pod nohy a Patrik přes něj přepadl. Pomezní, který celou situaci viděl stejně jako já, přivolal hlavního a nahlásil mu, že náš hráč soupeři kolíky prošlápl lýtko. Jasně jsem viděl, že to není pravda, rozčiluje mě to ještě teď,“ rozohnil se ústecký kouč. „A to nemluvím o tom, že Patrik hrál v lisovkách,“ dodal.

Bratři Patrik a Pavel Sencovici společně dostali červenou kartu. Ze zápisu o utkáníZdroj: Archiv

O zastání se z nějakých rodinných důvodů dle něj nemůže být řeč. „To vůbec ne. Spíš to pro mě byla křivda, že pomezní takto rozhodoval, aniž by něco takového viděl. Choval bych se úplně stejně, kdyby to byl jakýkoliv jiný hráč,“ má Pavel Sencovici jasno.

Výhře 3:1 každopádně tým z vesnice nedaleko Hranic posunul na třetí místo tabulky. „Celkově jsme spokojení, i když bodů mohlo být i více. Ambice máme pořád stejné, chceme hrát nahoře, tabulka je vyrovnaná a bude to o každém bodíku. Já bych chtěl skončit zase někde do čtvrtého místa,“ uzavřel Pavel Sencovici.