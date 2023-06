Když jsme se bavili po podzimu, postěžoval jste si na špatnou docházku hráčů na tréninky. O moc lepší to nebylo ani v přípravě. Proto špatný vstup do jara?

Začátek jara nebyl vůbec povedený a bohužel se střídala jedna prohra za druhou. Asi jedinou světlou chvilkou úvodu sezony byla domácí remíza 2:2 s Velkou Bystřicí. Zpětným pohledem je tento bod zlatý, jelikož nám rozhodl o udržení se v I. A třídě. Tušili jsme, že v rozpoložení, ve kterém jsme byli, můžeme urvat body s týmy, které jsou těsně před námi. Základní kámen záchrany jsme ale položili v Kralicích (výhra 2:0, pozn. red.). Jeli jsme tam v jedenácti lidech se zraněným hráčem, takže prakticky v deseti. Paradoxně jsme tento jediný zápas odehráli bez inkasované branky. Mohlo to být také mou jedinou nepřítomností. Tohle utkání nastartovalo sérii tří vítězství ze čtyř zápasů. Díky této fázi sezony jsme se zachránili. Ovšem nebýt získaného bodu s Velkou Bystřicí, tak se dnes bavíme o sestupu, takže pro mě šlo o zlomové utkání, z nějž jsme získali nečekaný bod.

Jak těžké pro vás bylo se takto zvednout, věřili jste v to ještě?

Celá sezona byla pro mě osobně a především pro kluky velmi psychicky náročná. Bylo obtížné snášet skoro pokaždé takové příděly a dívat se zápas od zápasu, abychom našli nějaký záchytný bod, o který bychom se mohli opřít. Příčin se sešlo více v krátkém časovém rozmezí – konec či odchod klíčových hráčů před sezonou, špatná tréninková morálka, zranění, zkvalitnění naší skupiny olomouckými týmy. Nicméně z mého pohledu bylo nejdůležitějším faktorem, že se netrénovalo tak, jak bych si představoval a hlavně tak, jak by bylo potřeba, abychom byli konkurenceschopní.

Takže přes záchranu máte ke spokojenosti daleko?

Svůj první rok v roli trenéra jsem si představoval určitě jinak, ale je to pro mě velká zkušenost, kterou by žádný trenér nechtěl řešit. Je důležité se z ní poučit a najít si ty body, které byly zásadní a zkusit je zlepšit do příští sezony.

Přemýšlel jste během sezony i nad tím, že v týmu skončíte?

Upřímně jsem zvažoval a byl jsem jednu dobu přesvědčen, že jako trenér v Lipníku po sezoně skončím, protože jsem si tuhle roli představoval jinak. Ovšem ke konci sezony jsem vše přehodnotil. Nakonec, i po dohodě s vedením, jsme se domluvili, že zůstanu i pro příští rok, ať už by se hrála jakákoliv soutěž. Tímto chci poděkovat za důvěru také celému vedení, že se mnou přes celou sezonu mělo trpělivost a stálo při mně. Lipník je moje srdcová záležitost, tak se budu snažit, by to v příští sezoně bylo o mnoho lepší. Připravíme se o mnoho lépe. Nakonec jsem ještě na další rok přemluvil také trenéra a vedoucího Honzu Bednáře, abychom to spolu dále táhli a zkusili tým posunout minimálně o jeden level výše. Budu ovšem hlavně potřebovat plnou spolupráci všech hráčů především v tréninkové docházce.

Pozitivně se zatím jeví i změny v kádru. Hlavně tedy návrat ostrostřelce Lukáše Kovaříka, který do posledního kola bojoval v Bělotíně o korunu krále střelců. Jak jste se s ním domlouvali?

Vzhledem k jeho zvýšené pracovní vytíženosti a stavbě rodinného domu by bylo náročné, aby stíhal třikrát týdně trénovat v Bělotíně, který postoupil do krajského přeboru. Tudíž po přehodnocení jeho priorit a našich společných rozhovorech jsme se dohodli, že se vrátí a pomůže nám v příští sezoně k lepším výsledkům. Jsem za to nesmírně rád. Je to výborný hráč, který dává spoustu gólů, ale taky je to člověk, který má neustále na Lipník velké rodinné a přátelské vazby.

Kdo další vás posílí?

Dále by se měl vrátit do letní přípravy po dvouleté pauze další odchovanec Lukáš Baran, se kterým jsem hrál celou svou kariéru v Lipníku. Po roční pauze se po ustálení pracovní pozice vrací k týmu Petr Šebesta. Ještě visí otazník nad Tomášem Zelenayem, který hostoval v Jeseníku nad Odrou, je však stále hráčem Lipníka. Zde ještě řešíme a budeme řešit případný návrat k nám do týmu. Poté s Lukášem Kovaříkem přijde další hráč z Bělotína, ale tam ještě nechci prozrazovat jméno, jelikož musíme dořešit jen určité interní věci ohledně přestupu. Poslední by měl být přestup hráče, který nehrál přes jeden rok fotbal, ale ve svých 22 letech je stále velice perspektivní a kvalitní. Jasno by mělo být v průběhu letní přípravy.

A co odchody?

Bohužel nám odejde zpět do Velkého Újezdu útočník Karel Domes, kterého jsme přemluvili k pomoci při záchraně soutěže, což se nakonec povedlo. Skrze osobní vazby k Velkému Újezdu, malému synovi a dalším pochopitelným faktorům se rozhodl vrátit a my rozhodně respektujeme jeho rozhodnutí. Moc mu ovšem děkujeme, že nám pomohl k záchraně, byl jedním z klíčových hráčů a přejeme mu mnoho úspěchů v osobním i fotbalovém životě. Jinak nikdo jiný z týmu neodchází.

