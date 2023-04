Želatovické béčko tak má na jaro velkou posilu, dobrým signálem byl už předešlý duel na půdě jednoho z favoritů soutěže.

„Těšili jsme se na derby celý týden. Už po prvním zápase s rezervou HFK jsme cítili, že to vypadá dobře. Sedlo si to,“ myslí si Robin Zehnálek.

Druhá minuta – gól Klimka, čtvrtá minuta – Mackovík dává na 0:2. Tam poločasová kanonáda v Beňově začla.

„Zápas ovlivnily dva rychlé góly. To nepomohlo jejich psychice, nám se naopak pak hrálo dobře. Max Mohapl dobře tvořil hru, krajní záložníci nás zásobovali z lajny,“ chválil 33letý středopololař.

Právě on ve 35. minutě dával už na hrozivých 0:6, předtím se trefil ještě jednou. A klidně z toho mohl být do poločasu i hattrick, kdyby využil další šance.

„Kluci mi říkali, že nechci platit za hattrick a nedal jsem schválně. Samozřejmě jsem ho chtěl, ale nepovedlo se,“ usmíval se Zehnálek.

Beňov ještě korigoval na 1:6 a po změně stran si chuť spravil alespoň částečně, druhou půli ovládl poměrem 1:0.

„Mohl to být pěkný propadák. O poločase nemělo cenu se hádat, ale řekli jsme si jasně, že budeme hrát více aktivně a zkusíme s utkáním něco udělat,“ krčil rameny beňovský kouč Pavel Hošek, který Želatovice vedl mezi lety 2012 a 2017. A pod sebou měl v krajském přeboru i Robina Zehnálka.

„Je mi ho trošku líto. Někdo z kluků říkal, že do poločasu odešel do šaten to asi rozkousat. Ale to je sport, každý chce vyhrát. Před zápasem jsme se pozdravili, řekli si pár slov a šli koncentrovaně do zápasu,“ zmínil Zehnálek.

„Na tohle derby se vždy těšíme, protože Přerov a Kozlovice hrají divizi, jde o jedno z mála derby, které si teď můžeme užít,“ přiznal želatovický záložník.

Hůř se samozřejmě před domácími fanoušky po prohře 2:6 cítili borci z Beňova. „Měl jsem za to, že se kluci budou těšit a dají do utkání vše, ale opak byl pravdou,“ mrzelo Hoška.

„Po prvním poločase vypadali hodně sklesle. Asi nečekali, že tam nasypeme takhle rychle šest gólů. My to jeli oslavit do Želatovic do hospody,“ pousmál se Robin Zehnálek.

Áčko? Už mi říkají dědku

Ten ještě na podzim naskakoval v krajském přeboru pod trenérem Jemelkou. Ten jej ale po zimní přípravě do sestavy áčka již nezařadil.

„Roky plynou. V zimě jsem v přípravě spadl na koleno, které jsem musel léčit. Pak jsem byl nemocný. Netrénoval jsem a prostě jsem nastoupil za béčko,“ pokrčil rameny Robin Zehnálek.

Není to ale tak, že by zkušený středopolař byl z přesunu do I. A třídy zklamaný. „Čekal jsem to. Avizoval jse, že mám rodinu a moc nestíhám tréninky. Mí dva kluci hrají taky fotbal, v Želatovicích na hřišti jsme od úterý do pátku, pak ještě víkend. Času na rodinu moc není, už jsem chtěl do béčka,“ přiznal.

A v B-týmu je Robin Zehnálek spokojený. „Pokud budu moct, klidně za áčko nastoupím, nebráním se tomu. Spíš se ale vidím v B-týmu,“ dodal a závěrem zavtipkoval:

„Nepřipadám si starý, ale když přijdu do šatny, kde jsou dvacátníci, tak někteří mi už říkají dědku. Uvědomím si, že vlastně starý jsem, ale necítím se tak. Když ale mám nějaký výpadek, návrat je horší.“