„O důvodu odvolání vypovídá tabulka a naše výsledky v krajském přeboru. Přetekla trpělivost výborantů, proto výměna trenéra, protože patnáct hráčů vyměníme těžko. Jarda Klemsa s Rosťou Jankovičem jsou nyní pověřeni vedením týmu,“ objasnil předseda Rapotína Milan Stratil.

Ani nové duo však dalšímu nezdaru nezabránilo, ač se Rapotín v první půli na hřišti Brodku u Přerova neprezentoval vůbec špatně.

„První poločas jsme byli lepší, vytvořili jsme si čtyři gólové příležitosti, dvakrát sami na gólmana, dvakrát nejsme schopni trefit z malého vápna bránu. Samozřejmě jsme nedali ani jednu, nicméně jsme hráli venku a každý bod je pro nás zlatý. V kabině to není ono, cítíme na sobě deku, ale nabádal jsem kluky, ať jsme v klidu, že nějaká šance přijde,“ prozradil nově hrající trenér a kapitán Jaroslav Klemsa.

Jenže místo toho hosté inkasovali osudovou branku z kopačky Petra Bundila ihned po změně stran. „Přišel trestňák ze čtyřiceti metrů, téměř bez zdi, téměř doprostřed brány a my dostaneme takový laciný gól. Potom už to s námi bylo špatné. Kouskovalo se to, faulovalo, zdržovalo. Už jsme se nedostali do tempa a domácí vyhráli. Nemyslím si, že zaslouženě,“ dodal Klemsa s tím, že Rapotín už odpověď nenašel.

„Odehráli jsme další zápas v boji o záchranu, soupeř měl stejný počet bodů, takže je to pro nás hodně důležité vítězství a jsem jenom rád, že konečně s čistým kontem,“ popisoval domácí trenér Tomáš Martinek.

Brodek totiž na tom byl před vzájemným duelem na jaře úplně stejně (tři získané body ze čtyř zápasů). V letošní sezoně pak šlo o vůbec první čisté konto, které si tento tým v rámci krajského přeboru připsal.

„Musím ovšem uznat, že jsme měli i štěstí, protože soupeř si vytvořil více gólových situací, ale náš gólman chytal výborně a nepustil nic. Na druhou stranu i my jsme si vytvořili šance a v prvním poločase jsme trefili dvakrát tyč. Ve druhé půli jsme dobře zahrávali standardní situace a nakonec jedna z nich rozhodla," dodal Martinek.

Hledá se kouč

Rapotín tak spadl na čtrnácté místo v tabulce a nyní se pokouší najít nového trenéra. „Jestli odvolání původního pomůže, ukáže až čas. Myslím si, že v rozpoložení, ve kterém jsme, chtělo vedení nějaký impuls, ale moc to zatím nepomáhá, je na nás deka a nevíme, jak se z toho dostat. Kluci poctivě trénují a makají, ale ta psychika je znát. Potřebujeme trenéra, ale je jich málo stejně jako kvalitních hráčů,“ je si vědom Klemsa.

Dvojice Klemsa - Jankovič by neměla být finálním řešením. Rapotín se poohlíží po jiných lodivodech a má také něco rozjednané.

„Věřím, že tam nejsou na dlouho, ale jen dočasně. Máme něco rozjednané s trenéry, kteří mají zkušenosti, ale zatím to nevyšlo. Uvidíme, jak to dopadne. Je možné, že budeme muset ty dva tam nechat do konce sezony, ale chceme to vyřešit ku prospěchu věci,“ přiblížil situaci předseda.

Rozhodčí nás v soutěži nechtějí?

Kromě trenéra však kapitána a nyní hrajícího kouče Jaroslava Klemsu trápí ještě jedna věc. Tou jsou výkony rozhodčích v zápasech Rapotína, které se mu příliš nepozdávají.

„Nemůžu se ubránit dojmu a cítím to tak už několikáté kolo, že rozhodčí si nepřejí, abychom hráli krajský přebor nebo nedokážu si to vysvětlit, ale na domácích zápasech se proti nám kopou neustále penalty a otáčí se zákroky. Tentokrát nás v Brodku pískala slečna Čampišová, která to relativně zvládla, ale co s námi dělal asistent Bašný… Když už domácí kroutí hlavou a on nás tam za celý poločas nepustí v rámci údajných ofsajdů… Nechci se na to vymlouvat, mohli jsme dát góly v prvním poločase, ale nelíbí se mi vedení některých zápasů,“ kroutil hlavou Klemsa.

FC Brodek u Přerova - Jiskra Rapotín 1:0 (0:0)

Branka: 49. P. Bundil.

Rozhodčí: Čampišová - Bašný, Winkler. ŽK: Bundil - Klemsa, Charvát, Morong, Diváci: 152.

Brodek: Šarman – Šebesta, Hrabal, Glauder, Heger T., Nezval, Buček (C), Zimčík, Schmidt (76. Baďura), Složil Alf., Bundil P. (81. Němec) - Bělík, Chytil. Trenér: Tomáš Martinek.

Rapotín: Max - Hudec (87. Körner), Šabo (50. Morong), Musílek, Klemsa, Charvát, Ševčík, Šebela (57. Drozd), Kocourek, Rýznar, Boško. Trenér: Jaroslav Klemsa.