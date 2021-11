Velkou ranou (nejen) pro celý tým byla událost před startem sezony, po které člen základní sestavy Lukáš Goldemund bojoval o život.

„Byla to velká deka a kámen, který spadl na nás všechny a ze začátku sezony se to projevilo. Nejen tým, ale i všichni okolo jsou nesmírně rádi, jakým způsobem se z toho Lukáš dostává a pevně věřím, že se zanedlouho zase stane součástí našeho týmu, ať už v jakékoliv roli,“ uvedl želatovický trenér Jiří Jemelka.

Pod dekou hrající tým se na úvod podzimu dvakrát představil doma, zápasy s Brodkem u Přerova i Jeseníkem však prohrál. Další důležitá facka.

„Kluci byli dole, ale hra nebyla špatná. Proto jsem pevně věřil, že je jen otázka času, kdy protrhneme hlavně střeleckou nekvalitu a začneme vítězit,“ prozradil Jemelka.

Poté přišla výhra 5:1 v Rapotíně a 5:0 doma s Mohelnicí. Rázem měly výkony neustále stoupající tendenci. Ve druhé polovině podzimu dokonce přišla šňůra čtyř zápasů bez ztráty jediného bodu. Želatovice se tak posunuly ke špici tabulky a dokonce si to se Šternberkem rozdaly o první flek.

Domácí boj s lídrem sice Želatovice výsledkově nezvládly a padly 0:1, na závěr podzimu však přišel triumf 3:1 nad Zábřehem. Sečteno, podtrženo – pěkné čtvrté místo a rekordních 29 bodů.

„Je to klubově a historicky nejúspěšnější podzim, co jsme kdy v krajském přeboru zažili. Říkal jsem klukům, že jim moc děkuji. Taky za to, jak rostou lidsky i fotbalově,“ zmínil Jiří Jemelka.

Ten dokázal často rozsáhlou marodku týmu vyvážit mladíky jako jsou David Rychlík, Max Mohapl, Jakub Braun či Pavel Němec. A fungovalo to.

Za zmínku rozhodně stojí ještě několik zajímavostí. Tomáš Čtvrtníček vede s jedenácti góly tabulku střelců, Michal Koutný patří mezi patnáct vyvolených, kteří v olomouckém krajském přeboru doposud nevynechali ani minutu. Co by si ještě želatovičtí fotbalisté zasloužili? Vyšší návštěvnost. V tomto ohledu jsou jedenáctí z 16 účastníků soutěže.

„Je pro mě potěšením a radostí s týmem, jaký v Želatovicích je, pracovat. Mám radost z toho, že i s klukama, kteří fotbal hrají, jak se říká, za párek a pivo, se dokážeme pohybovat v popředí tabulky a prohánět i velká města oproti naší malé vesnici,“ uzavřel Jiří Jemelka.

V zimním období Želatovice čekají zajímavé souboje s Kozlovicemi, Přerovem či Holešovem, síly Jemelkovi svěřenci změří také s lídrem moravskoslezského krajského přeboru z Krnova nebo Čechovicemi.