„Bylo vidět, že Želatovice jsou na nás nažhavené a my jsme byli ještě v šatně,“ vrátil se Petr Bogdaň k začátku utkání, v němž papírový favorit vedl po gólech Tomáše Čtvrtníčka z penalty a Lukáše Dlouhého už v 9. minutě 2:0.

Petr Bogdaň je asistentem trenéra v divizním PřerověZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Ve druhém poločase se ale obraz hry obrátil. Chtěli jsme něco změnit, dát co nejdřív kontaktní gól. Šance jsme si vytvářeli, tlačili jsme, soupeř vypadal, že šlape vodu. Chtěli jsme toho využít, chyběla jen finální fáze,“ popisuje Bogdaň.

A tak přišla jeho chvíle. V 77. minutě se dostal na plac, aby o osm minut později hrdinsky v obrovské euforii svlékl po vyrovnávacím gólu dres a slavil jako nikdy předtím. A to doslova.

„Dva góly v jednom soutěžním zápase jsem fakt nikdy nedal,“ zamyslel se bývalý dlouholetý kapitán Hučína, se kterým kopal i druhou ligu. „Se žlutou kartou za svlečený dres jsem počítal, přijal jsem ji s radostí, což jsem řekl i rozhodčímu,“ zasmál se.

Jak to tam spadlo?

Hlavně jeho první trefa stála za to. Skvěle zpracoval dlouhý míč, pohrál si se dvěma unavenými obránci domácích a šikovně přehodil gólmana. „Měl jsem radost, ale pak to chvíli vypadalo, že tam míč ani nedoletí, jak se tam sbíhali hráči. Naštěstí to nestihli,“ oddechl si Bogdaň.

U vyrovnávacího gólu na 2:2 byl ve správnou chvíli na správném místě, stačilo trefit hlavou prázdnou bránu. „Soustředil jsem se, ať nejsem za kopyto. Pak už jsem se musel radovat. Jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct i gólově,“ dodala bývalá opora přerovské Viktorky.

Zdroj: Youtube

Právě v divizním Přerově plní Petr Bogdaň roli asistenta trenéra Davida Chudy. Ten si zápas svého bývalého týmu v Želatovicích nemohl nechat ujít a už prý spřádá plány, jak Bogdaně stáhnout z Brodku do divize.

„Samozřejmě si pohrává s touhle myšlenkou, ale muselo by to být zase na patnáct, deset minut,“ směje se Petr Bogdaň. „Ne, na to bych fakt musel trénovat, abych si neudělal ostudu,“ dodal vážněji.

Zatím tedy, pokud mu to povinnosti ve Viktorce dovolí, zůstane žolíkem v Brodku u Přerova, kde by i on jakožto velezkušený veterán měl za podobný kousek něčím přispět do kabiny.

„Zatím po mně nikdo nic nechtěl,“ zamyslel se. „Určitě to proběhne na závěrečné,“ řekla hvězda želatovicko-brodeckého derby. „Gratulací bylo dost, někteří ale byli překvapeni a říkali, že jsem si to s klukama z Želatovic v obraně domluvil,“ zakončil Petr Bogdaň humorně.