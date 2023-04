„Potkali jsme se s předsedou, řekli si pro a proti a byla z toho oboustranná domluva,“ potvrdil Pavel Hošek.

„Že se nevydařil vstup do soutěže, to už tak někdy bývá. Dostali jsme sice dvakrát šest gólů, ale taky jsme hráli se silnými soupeři,“ uvědomuje si Zavadil.

Beňov postupně potkal venku Chválkovice (1:6) a doma béčko Želatovic (2:6). Venkovní duel s druhým HFK Olomouc B (0:3) už odtrénoval Hoškův asistent Vladimír Nesňal.

„Už to byla taková ponorka. Přestalo to fungovat mezi hráči, trenérem a vedení, nepovedla se nám navíc zimní příprava. Hráči nedocházeli na tréninky, museli jsme to oživit,“ vysvětluje nový hlavní kouč Beňova Nesňal.

„Kluci potřebují novou motivaci a hlavně dostat se co nejdřív do formy a co nejlepší kondice,“ má Vladimír Nesňal jasno.

Tým dle jeho slov udělá změnu v tréninkovém režimu a nově bude místo režimu úterý – pátek trénovat v módu středa – pátek.

„Musíme zapracovat také na standardních situacích, přeházíme i rozestavení na to, co by klukům mělo více sedět. Poslední zápas s HFK jsme nehráli špatně, ale byl to opravdu těžký los na úvod,“ řekl Nesňal.

Pavel Hošek přišel do Beňova v sezoně 2017/2018 poté, co skončilo jeho pětileté působení v krajském přeboru v Želatovicích. Tentokrát vydržel na jedné židli pět a půl roku.

„Když se ohlédneme za naší spoluprací, vidíme samá pozitiva. Pavel Hošek u nás odvedl slušný kus práce a jsme mu za to vděční. Poděkovali jsme a doufám, že se v budoucnu ještě potkáme,“ uzavřel beňovský předseda Michal Zavadil.

Dle informací Deníku už Pavel Hošek má nabídky na další trénování o laso z Přerova, kde se uvolnila trenérská pozice po Davidu Rojkovi, se však nejedná. „To určitě ne. Zatím si to nechám pro sebe,“ nechtěl Hošek nic prozrazovat.

