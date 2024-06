Lipová - Brodek u Př. 2:3

Branky: 29. Bokůvka, 84. Žilka - 23. Složil, 32. Složil, 50. Chytil.

Rudolf Pola (trenér Brodku): „Nejlepší zápas venku asi, co jsme odehráli. Přijeli jsme do Lipové, kde bylo neuvěřitelně nachystané hřiště. Asi nejhezčí, jaké jsem v této soutěži viděl. Řekli jsme si, že si půjdeme zahrát fotbálek. Venku nám to nejde a nebudeme tlačit na pilu. Chtěli jsme hrát na pohodu. První poločas byl venku úplně nejlepší venku za celou sezonu. Problém byl, že jsme mohli dát víc gólů. Mohlo to být 4:0, místo toho jsme si nechali dát gól na 1:1. Dali jsme břevno, byly tam obrovské šance, ale naštěstí jsme dali ještě na 2:1. Druhou půlku jsme zase tlačili, tlačili, dali jsme na 3:1, ale po tomhle gólu jsme přestali hrát, vypadli z tempa. Prostřídali jsme pět hráčů, zkusili jsme to oživit. Přišel úplně zbytečný gól na 3:2 a pak to byla křeč v posledních pěti minutách. Zasloužené tři body. Až na jednu hluchou pasáž to bylo dobré. Pokud se takhle budeme prezentovat, budeme v tabulce výš. Za mě spokojenost. Z venku jsme body nevozili. Teď by bylo fajn potvrdit to s Bělotínem a uhrát šesté místo. Chtěli jsme pětku, ale šestku teď bereme, že by byla fajn.“