Troubelice - Maletín 6:1

Branky: 73. a 84. Kráčmar, 38. Vlček, 48. Dokoupil, 49. Pavlík, 69. Janíček - 63. z pen. M. Michalčák.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Do utkání jsme vstoupili ze zabezpečené obrany, čekali jsme, co na nás soupeř vymyslí. Chtěli jsme eliminovat jejich dva klíčové hráče. To se nám povedlo. Až na výjimky toho soupeř v první půli moc neměl. Nás zdobil rychlý přechod do útoku, ale hořeli jsme v koncovce. Kdyby byl poločas 3:0 pro nás, nemohl by se nikdo divit. Vyšel nám v závěru poločasu brejk a do šaten jsme šli s hubeným vedením 1:0.

Druhý poločas jsme chtěli navýšit vedení. Maletín nebyl tak nebezpečný, jak jsme čekali a v rozmezí několika minut jsme se dostali do vedení 3:0. Poté soupeř po našem sebevědomém řešení v pokutovém území snížil z penalty na 3:1. Naštěstí jsme Maletín nepustili do tlaku po kontaktním gólu, dále bylo utkání v naší režii. Konečný výsledek 6:1 mohl být ještě výraznější, ale hlavně kvůli naší špatné koncovce z prvního poločasu nebyl.

Vážíme si pěti bodů z posledních dvou utkání se soupeři z první trojky tabulky. Hnali nás také diváci, kterým patří velké díky. Těší mě, že i po prostřídání jsme byli silní a utkání dovedli do zdárného konce. Závěrečná děkovačka s fanoušky byl ten správný bonbónek po skvělém výkonu celého týmu.

Postřelmov - Bohdíkov 2:1

Branky: 75. z pen. Dvořák, 84. Nimrichtr - 87. Kašpar.

Ondřej Panák (sekretář Postřelmova): „Před zápasem jsme věděli, že Bohdíkov bude hrát o bytí a nebytí. To se také potvrdilo. Hosté nastoupili odhodlaní porvat se o vítězství od první minuty. I když jsme drželi míč častěji na svých kopačkách, žádné vyložené šance jsme si nevytvářeli. Naopak nás trápila jalová finálka a zbytečné ztráty v přechodové fázi. Bohdíkov hrozil převážně z křídelních pozic, což bylo vždy nebezpečné. Jediné vzrušení v první půli tak přineslo zranění Miroslava Dvořáka, který utržil tržnou ránu pod okem v hlavičkovém souboji, avšak po nezbytném ošetření se vrátil zpět do hry jako správný bojovník.

Do druhé půle jsme malinko přeskupili rozestavení, což začalo nést ovoce takřka v zápětí, kdy míč, po hlavičce Jana Nimrichtra, skončil na břevně. Skóre se ale měnilo až v 75. minutě, kdy kličky Vojty Vykydala v šestnácte soupeře ukončil až nedovolený zákrok hostů a nařízená penalta. Té se suverénně ujmul válečník Dvořák a poslal Postřelmov do vedení. Soupeře to nejspíš zlomilo, protože trošku vyklidil pozice a v 84. minutě inkasoval podruhé, tentokrát z kopačky Jana Nimrichtra. Ten mohl přidat pojistku o chvíli později, ale trestuhodně selhal. Dvě minuty před koncem se dočkali hosté, kdy tečovanou přihrávku minul brankář Roubalík a zadělal na drama. To se ale nakonec nekonalo i přes neúspěšné sólo domácího Hejla, které o centimetry minulo branku. My tři body bereme všemi deseti, Bohdíkov je nicméně nedal lacino."

Lukáš Reichl (hráč Bohdíkova): „V sousedském "derby" se hrál v prvním poločase vyrovnaný zápas, kdy si ani jeden tým nevypracoval pořádnou šancí. Hrálo se mezi šestnáctkami a chybělo přesnější řešení ve finální fázi.

Druhý poločas začali domácí tlakem, který pokračoval téměř až do konce zápasu. Nám viditelně docházely sily a k brance soupeře jsme se moc nedostávali. První šanci si domácí vypracovali asi po hodině hry, kdy hlavička domácího útočníka skončila na tyči. Zápas rozhodla naše chyba v rozehrávce a "penaltový" střet v pokutovém území a následná penalta, kterou domácí kapitán proměnil. Z mého pohledu to byla hodně přísná penalta za takového stavu a ještě před koncem zápasu. Nám nezbývalo, než otevřít hru a to vyhovovalo domácím, kteří chodili do naší otevřené obrany. V prvním samostatném úniku ještě postřelmovský Nimrichtr neuspěl, když jeho pokus o přehození vystihl náš brankář. Ve druhém úniku si však již věděl rady a bylo to 2:0. O pár minut později jsme ještě vykřesali jiskřičku naděje, když se prosadil důrazný Kašpar. Na vyrovnání ale již bylo málo času a také sil."

Loštice - Bělkovice-Lašťany 4:0

Branky: 52. a 80. Jos. Mikeš, 90. a 90+1. Faltýnek.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Přestože domácím chyběly ze zdravotních důvodů opory zadních řad Kneifel, Šváb a J. Krejčí, tak po celý zápas byli domácí určitě lepším týmem. Z výše uvedeného důvodu velké marodky se od začátku zapojil do hry trenér Loštic Jos. Mikeš, nakonec autor dvou branek.

Hned v 5. minutě zahrál ve vlastním vápně rukou jeden z bělkovických obránců a to přímo před hlavním rozhodčím, ale ten v klidu ukázal "hrajte dál". Ve 21. minutě kopali domácí hráči trestný kop, který obránce Bělkovic nasměroval nakonec šťastně nad svoji branku. Ve 26. minutě zahrozili hosté, ale finální střelu srazil do bezpečí obránce Ďurček. Chvíli na to kopal Ďurček trestný kop a poprvé v zápase zahrozil hrající trenér domácích Jos. MiIkeš hlavičkou těsně nad. Ve 30. minutě prostrčil Mikeš míč mezi obránci do běhu Faltýnkovi, ale ten pálil pouze do boční sítě. Chvíli před závěrem prvního dějství se odrazil skákavý míč před volného Faltýnka, který trestuhodně pálil nad.

V 52. minutě mířil z trestného kopu pod břevno domácí Čulík, gólman míč vyrazil na roh, po kterém Jos. Mikeš pálil pořádnou ránou do sítě (1:0). V 59. minutě skončil opět míč na ruce bělkovického obránce, ale penalta se opět nekopala. V 80. minutě po dlouhém autovém vhazování Ďurčeka sklepl míč Faltýnek dobře postavenému Jos. Mikešovi, který povedenou střelou uklidil míč do levého horního růžku bělkovické branky (2:0). V 85. minutě utekl obraně Faltýnek, jeho střelu po zemi vytěsnil gólman na další roh, po kterém střídající Rozsypal hlavičkoval těsně nad. V 90. minutě po rohovém kopu sklepl Komínek balon k volnému Faltýnkovi, který upravil skóre pořádnou ranou na rozdíl tří branek (3:0). V první minutě nastavení upravil přesnou střelou k levé tyči Faltýnek na konečných 4:0.“

Konice - Olešnice 1:2

Branky: 64. Kamený - 21. Bořil, 35. Rýznar.

I. A třída, skupina B

Beňov - Plumlov 0:1

Branka: 4. Hladký.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Opět jsme nezvládli vstup do utkání. Do Beňova zavítal soupeř, který v tomto ročníku je pověstný tím, že střílí málo branek, ale na druhé straně také malý počet gólů dostává. Věděli jsme, že to bude pro nás opět těžké utkání, kdy nám herní styl soupeře nebude vyhovovat. Obranný blok, herní pasivita, to je přesně to, co nám absolutně nevyhovuje. Ve 4. minutě utkání prohráli stopeři souboj s útočníkem Hladkým, který navíc dokončil souboj vstřelením vedoucí a dokonce jediné branky v utkání. Pro nás to byla velice těžká situace. I když jsme měli stále spousty času a utkání bylo v samotném počátku, tak nás inkasovaná branka dostala pod tlak.

Nervozita se začala podepisovat pod náš výkon, dostávali jsme se do zbytečné křeče. Potřebovali jsme zlepšit pohyb, chyběla myšlenka, nápad. Jeden spoléhal na druhého a to je cesta k neúspěchu. Měli jsme výhodu několika standardních situací, ale na konci byla poslední překážka, brankář hostí. I když jsme se snažili s výsledkem a vývojem utkání něco provést, nebylo v naších silách, jak fyzických, tak mentálních něco provést. Další ztráta bodů nás může právem mrzet, když navíc vedoucí tým tabulky také ztratil body v Čechovicích. Můžu jen doufat, že kluci si to dají v hlavě dohromady a opět se vrátíme k výkonům ze začátku sezóny.“

#facr-tabulka|11296 #

I. B třída, skupina A

Tovačov - Želatovice B 5:1

Branky: 9., 22. a 43. Šálek, 17. Zatloukal, 80. Zajíc - 44. Král.

Daniel Pasz (útočník Tovačova): „V utkání jsme nastoupili proti známému soupeři, a to Želatovicím B, v sestavě obdobné jako v Kovalovicích, jen bez Petra Štimpla, který si odpykával trest za červenou kartu. Do zápasu jsme vletěli naplno a zaskočili tím soupeře tak, že hned v 9. minutě po střele kapitána Zatloukala se míč odrazil od gólmana k Pepovi Šálkovi, který jej zaslal do sítě. Na tlaku jsme nepolevili a tak vznikla druhá gólová situace, kdy mi Hajduk poslal míč do běhu. Já se odprostil od obránců a na poslední chvíli jsem změnil zakončení na přihrávku vlevo nabíhajícímu Zatloukalovi, ten se nemýlil a svou šanci proměnil, čímž jsme šli do dvoubrankového vedení. Na třetí gól si diváci museli počkat pouhých pět minut, kdy po akci, kterou započal menší z Otáhalů, posunul míč na Rumplíka, který přihrávkou na penaltu našel Šálka a ten s klidnou hlavou uklidil míč do sítě. Ke konci prvního poločasu se urodila krásná akce, kdy Pepa Šálek obešel dva obránce a poté zakončoval do prázdné brány a zkompletoval si tak hatrrick v utkání. Hostujícím se do poločasu ještě podařilo snížit a do šaten se odcházelo za stavu 4:1 pro domácí.

Do druhého poločasu jsme nastoupili se slovy trenéra v hlavě - hlavně nepřestat hrát a případně ještě nějaký gól vstřelit. Ve druhé půli již nebyly k vidění vyložené šance. Jediné, co stojí za zmínku, je vykartování hostujícího hráče, který se neudržel a sprostými nadávkami urážel slečnu rozhodčí. Až v 80. minutě se změnil stav, kdy se vydal do útoku náš "sváteční útočník" František Hodina (obránce), který se dostal do vápna a nahrávkou sraženou od gólmana našel Zajíce, který poslal míč do sítě. V posledních minutách nastoupil na hřiště i náš trenér Dušan Kožuch, který podpořil ducha v týmu a zápas jsme dovedli do vítězného konce.“