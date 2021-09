1. FC Olešnice - Sokol Troubelice 2:2, 1:4 na pen.

Branky: 8. a 42. z pen. Bačík - 58. Zapletal, 82. z pen. Křivánek.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „V utkání jsme neměli co ztratit. Naopak jsme mohli jen získat. Hráči si mohli vyzkoušet hrát proti jménům, které prošli profi fotbalem. Hned v úvodu se domácí v 8 minutě dostali do vedení, kdy se prosadil Bačík hlavou po centru z pravé strany. Připravovali jsme se na něj, věděli jsme o jeho střeleckých schopnostech, bohužel jsme zaspali. V tu chvíli to pro nás nevypadalo dobře, rychlý gól nám sebevědomí nepřidal. Naši hráči se s tím dokázali v obranné fázi vypořádat, dále jsme odolávali. My jsme tam měli dva nedotažené brejky, škoda předfinální fáze, lepšího zakončení a větší drzosti útočících hráčů. Utkání se hrálo výrazně na naší polovině. Další šanci ve 30 minutě skvěle vytáhl náš brankář. Do kabin přece jen šli domácí s vedením 2:0, když se z penalty trefil s přehledem opět Bačík.

Do druhé půle jsme vytáhli krajní hráče více nahoru, ale stále jsme to nechtěli moc otvírat. S postupem času jsme začali narušovat rozehrávku soupeře a odměnou nám byla branka Zapletala střelou na zadní tyč. Na hráčích jsem viděl velké odhodlání, vycítili jsme, že to jde, domácí trošku znervózněli. Měli sice více ze hry, ale stačili jsme se dobře vracet a eliminovat jejich útočníky. V 82. minutě po faulu na Pavlíka, proměnil penaltu Křivánek 2:2.

V závěru Olešnice vyvinula tlak, v poslední minutě nás zachránila tyč. V penaltách jsme byli úspěšnější a vezeme cenné 2 body.

Mužstvo podalo výborný výkon, na soupeře jsme se v týdnu připravovali, věděli jsme, jaký hrají systém, hráči plnili to, co jsme si řekli. Zřejmě pomohly pohovory po nevydařeném utkání v Lošticích. Hráčům patří velké díky.“

FK Bohdíkov - Sokol Konice 0:7

Branky: 26., 45. a 66. J. Krása, 11. a 53. z pen. Širůček, 82. Jašíček, 90+2. R. Krása.

Lukáš Reichl (hráč Bohdíkova): „Naše další těžká prohra v domácím prostředí. Soupeř byl po celý zápas lepší a v momentálním rozpoložení nemůžeme takovým týmům příliš vzdorovat. Hosté se dostali do vedení po šťastné teči ve zdi po volném přímém kopu. Následně vyřešili samostatný únik ze strany, kdy prostřelili našeho brankáře. Zápas se definitivně zlomil v poslední minutě prvního poločasu, kdy jsme po našem autovém vhazování u branky hostů propadli a hosté si s brejkem poradili. Tím se uklidnili a druhý poločas už si v pohodě kontrolovali a přidali další pěkné góly. Pár nadějných situací ke vstřelení branky jsme měli, ale bohužel chybí přesnost a kvalita ve finální fázi. Výhra hostů byla zcela zasloužená, ale možná až příliš krutá. Nezbývá než zmobilizovat síly a připravit se na další těžký zápas v Postřelmově."

Maletín - SK Loštice 1923 4:1

Branky: 23. a 77. Michalčák, 2. Novotný, 12. Beran - 44. Faltýnek.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Početné divácké ochozy zaplněné fanoušky obou týmů očekávaly bojovné okresní derby o důležité body ve druhé nejvyšší krajské soutěži. To se zejména v prvním poločase nenaplnilo a skóre prvního dějství pro hosty skončilo milosrdným výsledkem 3:1. Kdyby na ukazateli po 45 minutách svítilo skóre 7:1, tak by se tomu nikdo nemohl vůbec divit. Domácí hráči produkovali rychlý útočný fotbal na jeden dotek a mezi hostujícími borci běhali jako mezi kuželkami. První pohroma přišla již ve 2.minutě, kdy se mezi obránci prosmýkl rychlonožka Michalčák, který přihrál před brankou ještě lépe postavenému Novotnému, který otevřel skóre zápasu. Další pohroma následovala chvíli na to, kdy se při souboji zranila sotva uzdravená opora zadních řád Loštic Kneifel, kterého vyřadil silně pochroumaný kotník.

V prvním poločase si domácí vytvořili spoustu šancí, když ale pouze dvě přetavili v gól a to D. Beranem a asi nejlepším hráčem na hřišti Michalčákem. Ostatní jim bravurnímu zákroky likvidoval gólman Kulatý nebo trestuhodně pálili mimo loštickou branku. Dokonce neproměnili ani přísně nařízený pokutový kop, který pozorný brankář Loštic Zapletalovi zneškodnil a jeho následná dorážka mířila nad. Minutu před koncem poločasu se podařilo hostům snížit, když P. Strouhal parádně prostrčil míč do běhu Faltýnkovi, který šel sám na domácího gólmana a překonal jej umístěnou střelou k levé tyči.

Druhý poločas už byl úplně o něčem jiném. Loštice se začaly tlačit před domácí branku a vytvořily si i několik zajímavých příležitostí. Dokonce se jim podařilo vstřelit kontaktní gól, který však nebyl uznán pro údajný ofsajd. Domácí se spoléhali na zabezpečenou obranu, ale vyráželi k nebezpečným brejkům. Z jednoho z nich nastřelil Beran břevno a po dalším nedokázal Michalčák na několikrát překonat skvělého Kulatého. Ale přece jen se dokázal prosadit, když v 77. minutě uzavřel brankový účet zápasu.

Za první poločas zasloužené vítězství domácího Maletína, který se dostal na druhou příčku tabulky, Loštice naopak do pozic na jejím chvostu.“

I. A třída, skupina B

Sokol Bělotín - FC Beňov 5:4

Branky: 18. a 86. Pak, 7. Macháček, 11. Vrána, 56. Šustal - 22. Machač 46. Václavíček, 53. Cagášek, 63. Suchánek.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Vstup do utkání byl zlý sen. Úvod nám vůbec nevyšel. Domácí nás zaskočili pohybem, byli důraznější v osobních soubojích. My jsme byli zcela bez pohybu, nechtělo se nám běhat. Naši pasivitu soupeř dokázal trestat hned třemi brankami v úvodu první dvacetiminutovky. Dá se říct, že utkání bylo rozhodnuté, ale my jsme ve 22. minutě utkání snížili brankou Machače. Gól nás nakopl, vrátili jsme se zpět do utkání. I když jsme další branku do konce první půle nepřidali, zlepšili jsme pohyb, aktivitu.

O přestávce jsme změnili taktiku hry. Provedli jsme střídání, na hřiště přišel Zbořilák. Nebylo na co čekat, začali jsme více presovat a hráli jsme více na riziko. Tím jsme domácí zaskočili. Úvod druhého poločasu nám vyšel. Rychlou branku dal Václavíček a ve 46. minutě jsme tak snížili stav na rozdíl jediné branky. V 53. minutě jsme dokázali srovnat brankou Cagáška. Bohužel domácí odpověděli čtvrtou brankou. Ani to nás však nesrazilo a stále jsme cítili šanci. V 63. minutě jsme opět srovnali brankou Suchánka. Hra se poté přesouvala od jedné branky ke druhé. Obě mužstva se nechtěla smířit s nerozhodným výsledkem. Domácí sázeli na standardní situace a výškovou převahu. Pro nás přišla pohroma v 86. minutě, kdy jsme nechali v pokutovém území otočit s míčem Paka, který opět navyšuje vedení domácích. Dochází nám čas. Utkání končí a body nakonec zůstávají v Bělotíně. I tak musím kluky pochválit za předvedený výkon. Doufám, že se z tohoto utkání poučíme a navážeme na výkon především z druhé půle v následném mistrovském souboji.“