Šternberk - Rapotín 4:0 (2:0)

Branky: 18. Tögel, 27. Koutek, 55. Pazdera, 86. Juřátek. ČK: M. Kuba.

David Kuba (hráč Šternberka): „Nejprve bych chtěl pogratulovat našemu spoluhráči Ladikovi Koutkovi k narození syna Kryštofa, který se narodil den před zápasem a jsem moc rád, že jsme mu mohli dát dárek v podobě vítězství, které sám okořenil vstřelením branky a kvalitním výkonem. Co se týče utkání, tak si myslím, že jsme dnes zaslouženě vyhráli. Po povedené zimní přípravě jsme si herní pohodu přenesli i do prvního mistrovského zápasu s Rapotínem a bylo to znát. Od začátku do konce jsme diktovali tempo hry a soupeře jsme tak nepustili do žádné vyložené šance. Výsledek zápasu mohl při našem kvalitnějším zakončení skončit klidně i vyšším rozdílem. Je však třeba makat a pokračovat v takových výkonech i nadále. Pevně věřím, že na stejně kvalitní výkon, ne-li ještě lepší, který jsme dnes předvedli, navážeme hned v dalším utkání v Mohelnici, kde nás nečeká nic jednoduchého. Jedinou takovou tmavou kaňkou na vítězství je červená karta mého bratra a našeho kapitána Martina Kuby, který se smolně vykartoval v poslední minutě zápasu.“

Radim Netopil (trenér Rapotína): „Paradoxně jsme docela spokojeni s výkonem, byť výsledek vypadá jednoznačně. Odehráli jsme utkání v našich možnostech, bohužel jsme si dali víceméně dva laciné vlastní góly. Na 1:0 vypadl brankáři lehký centr a soupeř doklépával do prázdné brány a na začátku druhé půle odhadl stoper špatně malou domů a založil samostatný nájezd. Jinak by zápas dopadl asi výsledkově jinak. Šternberk byl samozřejmě ve všech herních činnostech lepší, my jsme se snažili vzdorovat a měli jsme nějaké brejkové situace. Byla tam trošku i smůla, protože jeden gól jsme si určitě zasloužili. Celkově zasloužené vítězství domácích a pro nás krutý výsledek.“

FOTO: Fotbalista Pazdera o trénování v Ugandě: Jiný svět, můžeme změnit životy

Kralice - V. Losiny 0:5 (0:4)

Branky: 1. 37. a 80. Hilbert, 5. Indra, 35. Navrátil

Karel Trnečka (trenér Kralic): „Prohráli jsme 0:5, takže se to hodnotí těžko. Nechytli jsme začátek a v páté minutě prohrávali už 0:2. Nehráli jsme vůbec tak, jak jsme si řekli před zápasem. Pak jsme dostali další dva slepené góly. Po poločase to tedy bylo 0:4, hráči měli hlavy dole a dostali i pátý. Jdeme ale dál. V příštím zápase V Lutíně se na to pokusíme zapomenout a vyhrát. Nic jiného nám nezbývá.“

Jakub Tejkl (hráč Velkých Losin): „Kralice angažovaly v boji o záchranu nového trenéra a bylo nám jasné, že si do týmu přivede i nějaká nová jména, což se potvrdilo. Proto jsme trochu nevěděli, co od soupeře čekat. Domácí sice byli nebezpeční ze standardek a párkrát nás musel podržet gólman, ale celkově nám protivník nechal na hřišti překvapivě až příliš mnoho prostoru a toho jsme využili. Navíc nám skvěle vyšel začátek. Udeřili jsme hned po necelé minutě hry a za chvíli přidali i druhý gól. Těsně před půlkou jsme vedli 4:0, takže jsme se snažili do přestávky hlavně neinkasovat. A když jsme se potom ve druhé části trefili popáté, utkání se v podstatě jen dohrávalo. Myslím si, že se vstupem do jarní části můžeme být maximálně spokojení.“

Zkušený kouč i mistr Evropy. Spasí Kralice velká jména?

Další zápasy (NE, 15.00):

Brodek u Př. - Želatovice

Zábřeh - Jeseník

Medlov - Mohelnice

Bohuňovice - Litovel

Trenér Kohout po konci v Litovli: Domluvu jsme měli jinou...

Dolany - Lutín

Lipová - Ústí