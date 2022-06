Šternberk - Želatovice 7:2

Branky: 13. Lošťák, 14. Lošťák, 27. Zifčák, 39. Samek, 65. Pazdera, 68. Tögel, 85. Kryl - 53. Dlouhý, 76. Rychlík.

Medlov - Jeseník 6:2

Branky: 13. Kasal, 19. Vrba, 64. Zmund, 78. Holouš, 82. Holouš, 85. z pen. Holouš - 56. Cundrla, 61. Cundrla.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Nechytili jsme nástup do utkání. Ve středu jsme prohráli finále krajského poháru a ve stejném duchu jsme nastoupili i do sobotního utkání. Po nedorozumění stopera s gólmanem jsme prohrávali 1:0, na 2:0 dal Medlov po nedůrazu našich obránců. Soupeřův hráč měl v našem vápně spoustu času, otočil se s míčem a prostřelil brankáře. Po 25. minutě jsme začali hrát a vytvořili jsme si pět čistých šancí. Buď nás vychytal gólman nebo jsme byli netrpěliví. O poločase jsme si řekli, že to je o kontaktním góle. Ten se nám podařilo vstřelit - Cundrla snížil na 2:1 a nadechovali jsme se, že půjdeme za vyrovnáním. Žel jsme dostali po chybě na 3:1. Po našem rohu jsme nepřerušili rozvíjející se akci, byl z toho roh a gól na 3:1. To je okamžik, kdy se vždycky sesypeme. Výsledek je špatný, ale hře neodpovídá, nebyli jsme horší, ale hraje se na góly.

Obrazem: Zlámal se loučil s kariérou, gól mu dal i syn. Za Sigmu pálil Ordoš

Kralice - Mohelnice 1:4

Branky: 18. Šup - 51. Fišara, 71. Kuba, 80. Brulík, 81. Brulík.

Ústí - Lutín 7:1

Branky: 7. Nehyba, 22. Vyka, 30. Šišlák, 36. Holoubek, 40. Nehyba, 51. Nehyba, 88. Zagol - 13. Chrást.

Další zápasy:

Zábřeh - Brodek u Př.

Bohuňovice - Rapotín

Dolany - Litovel

Lipová - V. Losiny