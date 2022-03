Litovel - Medlov 1:4

Branky: 25. Jindra - 20. Sedláček, 64. Mikuta, 47. Skřebský, 80. Skřebský.

Mohelnice - Šternberk 0:3

Branky: 51. Pazdera, 2. Lošťák, 10. Tögel.

Ivo Lošťák (trenér Šternberka): „Utkání bylo velice těžké. První půlku to byla taktická bitva a my jsme v ní měli hodně nepřesností. V kabině jsme si něco řekli a druhý poločas už byl skvělý. Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Nehrál vykartovaný Martin Kuba a Radek Juřátek, který měl natáhlý sval a kluci, kteří za ně zaskočili, tak to zvládli dobře stejně jako ostatní. Získali jsme cenné tři body, protože Mohelnice patří k tomu lepšímu a prokazuje to velice dlouho. Za takový výsledek jsme rádi.“

Jeseník - Želatovice 1:2

Branky: 76. Planý - 32. Čtvrtníček, 84. Čtvrtníček.

Další zápasy:

NE, 10.00

Ústí - Dolany

NE, 15.00

Lipová - Brodek u Př.

Lutín - Kralice

V. Losiny - Bohuňovice

Rapotín - Zábřeh