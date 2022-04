Jeseník - Mohelnice 0:5

Branky: 31. Fišara, 43. Cikryt, 58. z pen. Kuba, 66. Srdýnko, 76. Fišara.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Ostuda, chtěl bych se omluvit fanouškům za náš výkon, který byl po dvou venkovních vítězstvích žalostný. Chybělo nasazení, emoce, nebylo tam nic, nebylo koho pochválit. Mohelnice nás trestala, byla tam penalta i chyba gólmana, ale to bylo už za stavu 0:3. S takovým výkonem nemůžeme hrát krajský přebor. Musíme to příští týden odčinit v Litovli, nic víc. Mrzí mě, že takový zápas přišel zrovna doma.“

Želatovice - Litovel 5:1

Branky: 19. Skopal, 31. Čtvrtníček, 58. z pen. Zezulka, 76. Němec, 89. Čtvrtníček - 88. Vitoul.

Šternberk - Lutín 3:0

Branky: 9. Juřátek, 16. z pen. Tögel, 38. Juřátek.

Ivo Lošťák (trenér Šternberka): „Dnes byl zase silný vítr. My jsme vyhráli los a vybrali si příznivější stranu. I díky tomu jsme po poločase vedli 3:0 a v druhém poločase jsme vedení mohli ještě navýšit. Soupeře jsme navíc nepustili ani na dosah brány, což znamená, že jsme splnili to, co jsme si v kabině řekli. Na Lutín jsme se znovu chystali, tak jako na každého jiného soupeře, celý týden a jsem rád, že jsme vyhráli takovým suverénním způsobem. Musím říct, že jsem spokojený.“

Šest gólů, červená či penalta. Šumperk ztratil výhru proti deseti v nastavení

Kralice - Dolany 1:1 pen. 3:4

Branky: 26. z pen. Kobylík - 58. Outlý.

Karel Trnečka (trenér Kralic): „Chyběli nám dnes tři hráči základní sestavy: Hoch, Studený a Prokop. Všichni jsou buď zranění nebo nemocní. A tak za nás museli hrát tři hráči, kteří celý týden netrénovali jen proto, aby nás bylo alespoň deset. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. I díky tomu, že jsme hráli s větrem v zádech. V tom druhém už pak byly lepší Dolany. Tento výsledek pro nás bohužel nic neřeší, protože nám utekly zase o další bod. Mám z toho smíšené pocity, protože nás chodí málo trénovat. Tento problém bude asi všude, ale u nás je to umocněno tím, že hrajeme o udržení. Teď nás čeká Brodek u Přerova, který je čtvrtý od konce. Pořád si ale říkáme, že už musíme vyhrát a zatím se tak nestalo. Je to prostě špatné, ale ještě není konec. Tak uvidíme.“

Zbyněk Odstrčil (trenér Dolan): „Především jsme rádi, že jsme po dlouhé době zvládli penaltový rozstřel a máme bonusový bod navíc. První poločas jsme trochu prospali. Možná to byla taková křeč z přemíry snahy a zodopovědnosti. O přestávce jsme pak ale změnili rozestavení a udělali i jedno střídání. Začali jsme zkoušet i průnikové přihrávky a myslím, že bychom si zasloužili i vyhrát. Neproměněných šancí z naší strany bylo dost. Vážím si ale přístupu hráčů a po zápase jsem jim poděkoval. Toto vítězství je i určitým povzbuzením do budoucna. Do zápasu s Bohuňovicemi půjdeme s respektem a pokorou a pro vítězství uděláme maximum.“

Další zápasy:

NE, 16.00:

Brodek u Př. - Rapotín

Medlov - Ústí

Bohuňovice - Lipová

V. Losiny - Zábřeh