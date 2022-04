Kralice - Brodek u Př. 2:0

Branky: 5. Hlačík, 65. Škrabal.

Mohelnice - Rapotín 3:1

Branky: 30. Kuba, 36. Kuba, 51. Fišara - 7. z pen. Klemsa.

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Z porážky jsem sice zklamaný, ale s přístupem hráčů i celého realizačního týmu k utkání jsem spokojený. Do zápasu jsme vstoupili dobře a kluci vše plnili, byli jsme odměněni vedoucí brankou, bohužel nás zpátky na zem ještě do poločasu dvěma výstavními brankami poslal Roman Kuba. Mohelnice je teď i díky němu někde úplně jinde, o čemž se přesvědčili i minulý týden v Jeseníku. I proto jsem rád, že jsme jí byli po většinu zápasu důstojným soupeřem.“

Ústí - Šternberk 1:2

Branky: 73. Zagol - 4. Tögel, 58. Lošťák.

FOTO: Bitva prvního s druhým: Šternberku nevzala body ani zahozená penalta

Dolany - Bohuňovice 0:4

Branky: 27. Šmirják, 32. Fryčák, 79. Poláček, 85. Fryčák.

Jaromír Lukášek (trenér Bohuňovic): „Od zápasu v Ústí, kde jsme sice prohráli, ale po dobrém výkonu, tak jsme porazili Lipovou a teď se potvrdila vzestupná tendence výkonů. Vyhráli jsme zaslouženě. Asi ve dvacáté minutě za stavu 0:0 jsme přežili tutovku domácích, kdy po naší taktické chybě šli sami na bránu a gólman Telíšek nás podržel a od té doby už jsme byli lepším mančaftem. Kdyby dali na 1:0, mohlo se to vyvíjet jinak, ale potom jsme to převrátili na naši stranu.“

Lipová - Medlov 0:3

Branky: 1. Muzikant, 36. Kasal, 51. Kasal.

Zdeněk Bartoněk (hráč Medlova): „Utkání pro nás začalo nejlépe jak mohlo, když hned v 1. minutě po dlouhém míči utekl Michal Muzikant a uklidil míč k tyči. Poté jsme byli více na míči, ale přesto domácí hrozili, hlavně ze standardních situací. Pravdou je, že v těchto chvílích při nás párkát stálo štěstí. Naštěstí padl gól na druhé straně, kdy se po pěkné kombinaci a následném centru prosadil hlavou Patrik Kasal. V poločase jsme si řekli, že chceme dát brzo třetí gól a pohlídat soupeřovi hlavičkáře při zmíněných standartdkách. To se nám podařilo, když v 51. minutě vstřelil svou druhou branku v zápase Patrik Kasal. Po krátkém přerušení z důvodu krupobití soupeř hru více otevřel a my tak mohli chodit do brejků. Žádný už se nám sice nepodařilo proměnit v gól, což je možná škoda, na druhou stranu si musíme nechat něco i na příště. Za konečný výsledek 3:0 jsme určitě rádi a konečně zase vezeme domů tři body.“

Zábřeh - Lutín 2:0

Branky: 39. Schwab, 47. Puchr.

Pavel Kubíček (trenér Lutína): „V prvním poločase se jednalo o vyrovnaný zápas i na šance, drželi jsme se a něco jsme neproměnili. Gól se povedl dát soupeři, ale měli jsme z první půle dobrý pocit. Při nástupu do druhého poločasu jsme ihned dostali branku, což nás strašně srazilo a domácí to nakoplo. Už jsme určitě nebyli konkurenceschopní, takže druhý poločas už byl z naší strany špatný. Vzhledem k naší situaci, že máme úzký kádr a omezené možnosti to nějakým způsobem změnit, tak se nám to nepodařilo zvrátit.“

V. Losiny - Želatovice 3:3 pen. 4:5

Branky: 34. Jurka, 67. Navrátil, 90+1. Indra - 8. Goldemund, 16. Zezulka, 83. Skopal.

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Dobře jsme věděli, že nás čeká kvalitní tým,který obzvláště doma body rozdávat nebude. Navíc od začátku zápasu silně pršelo a terén nám moc neumožňoval dostat se do naší obvyklé kombinace. I přesto jsme se rychle ujali vedení 2:0, které domácí stačili do poločasu korigovat na 2:1. O přestávce jsme navíc přišli o dva zraněné hráče a jednoho z nich musela i odvézt záchranná služba, kvůli podezření na otřes mozku. Druhý poločas se hrál svižný, bojovný fotbal. Po srovnání skóre jsme si chvíli před koncem vzali zase vedení zpět. Domácí ovšem svojí enormní bojovností a snahou z poslední možné akce srovnali a musím říct, že zaslouženě, protože utkání jsme nedohráli tak, jak jsme měli. Penalty už jsou loterie.“

Litovel - Jeseník 1:2

Branky: 4. z pen. Jindra - 2. Kutal, 59. Kutal.

Martin Jindra (kapitán Litovle): „Výsledek zápasu mrzí, protože se hrál vyrovnaný duel. Stejně tak mě mrzí brzká inkasovaná branka, na kterou jsme naštěstí stačili rychle odpovědět a zápas začínal v podstatě za stavu 1:1. Začátky zápasů si ale musíme v dalších utkáních pohlídat, protože nám poslední dobou vůbec nevychází. O výsledku pak rozhodla branka z druhého poločasu. Jeseník měl asi o pár šancí víc, přesto to byl spíše remízový zápas se šťastnějším koncem pro hosty.“

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „V Litovli jsme chtěli odčinit domácí debakl z minulého víkendu, kdy jsme prohráli s Mohelnicí. Kluci byli koncentrovaní, vstoupili jsme do utkání dobře, vedli jsme 1:0, kdy se po přihrávce Janíčka trefil Kutal, který šel sám a udělal kličku gólmanovi. Jenomže minutu na to udělal náš stoper školáckou chybu, vyrobil penaltu a domácí vyrovnali. První půli jsme byli jasně lepší, ale nedali jsme šance. Ve druhé půli jsme do toho také vstoupili dobře a Kutal dal na 2:1 po spolupráci s Matějem Planým. Jenže v 58. minutě jsme šli do deseti, museli jsme to přeskupit, jít do obranného bloku a kluci to už ubojovali a umlátili. Je to cenné vítězství pro nás. Pochválím hráče za bojovnost a koncentraci, spokojenost.“