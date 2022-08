Branky: 3. Svačinka, 32. Svačinka, 36. Morong, 63. Klemsa, 84. Jankovič.

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Vývoj utkání hodně ovlivnila naše rychle vstřelená branka a vynucené střídání hostujícího obránce hned v prvních minutách zápasu. Šli jsme do utkání s respektem k soupeři, kterému se povedl závěr loňské sezony i vstup do této a získaných bodů si tak moc vážíme. Naši hráči si zvedli sebevědomí bodovým ziskem v Medlově a přenesli si to do dnešního zápasu hraném ve velkém dusnu. I proto tam bylo krom pěkných momentů i spoustu zbytečných ztrát míčů a jiných chyb. Kromě hráčů a diváků bych chtěl poděkovat i mladému rozhodčímu, kterému se zápas také povedl.“

Litovel - Medlov 0:3

Branky: 42. Knebl, 68. Vrba, 86. Šléška.

Zdeněk Pospíšil (trenér Litovle): „Rozhodl nejlepší hráč Medlova Kasal, který jim dělá celou. My jsme naopak neměli k dispozici klíčové hráče, kteří měli covid, takže jsem musel postavit kluky, kteří byli jednou na tréninku a Michal Tomanec byl na hřišti po dovu letech, pak už jsme neměli sílu. Museli jsme změnit celý systém hry, než tomu bylo v předchozích zápasech. Každopádně zasloužené vítězství Medlova.“



V Litovli mají problém s trávou. Bratrský souboj Kneblů pro toho medlovského

Konice - Mohelnice 4:2

Branky: 20. z pen. Krása, 22. Jašíček, 58. Pospíšil, 76. Jašíček - 35. Ryba, 84. Fišara.

V Konici byli na mrtvici. Hodinu čekali a málem nedohráli další zápas

Želatovice - Jeseník 0:1

Branka: 17. Furik

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Dnešní zápas jsme tahali za špatný konec. Jeseník byl v úvodu lepší a živější. Zaslouženě pak vedl 1:0, a tak skončil i poločas. Ve druhé půli jsme měli "platonickou" převahu, ale vůbec jsme se nemohli dostat do hry, která je nám vlastní a místo toho jsme jen nakopávali a hráli na náhodu. Nemůžu klukům vyčíst, že by tam nebyla snaha a bojovnost, ale bohužel na fotbal, který chceme praktikovat, nemáme momentálně takovou tu sportovní formu. Jsem zklamaný, nehrajeme dobře a jde to za mnou. Trenér je tam od toho, aby hráče do té formy dostal a mně se to zatím v této sezóně nepovedlo. Uděláme ale společně maximum pro to, abychom se vrátili tam, kam patříme!“

Jan Malysa (vedoucí mužstva Jeseníku): „Věděli jsme, že nás v Želatovicích nečeká jednoduché utkání. Nabádali jsme hráče, ať jsou od první minuty aktivní. Vytvořili jsme si šance a do dvacáté minuty jsme mohli vést 3:0. Myslím si, že jsme byli fotbalovější a zaslouženě zvítězili. Vítězství si moc ceníme, přece jenom Želatovice jsou jedním z adeptů na postup. Teď nás čekají tři domácí utkání, jdeme do nich s pokorou a chceme potvrdit toto vítězství.“

Další zápasy:

Bohuňovice - V. Losiny 1:2

Branky: 40. z pen. Fryčák - 31. Navrátil, 85. Hegner.

Zábřeh - Lutín 1:1

Branky: 71. z pen. Žanda - 82. Rec.

Pavel Kubíček (trenér Lutína): „Bod pro nás není nějaká super velká výhra, ale určitě je to mentální vzpruha pro mančaft. Doufejme, že se to projeví. Je nutno přiznat, že Zábřeh byl lepší a měl více příležitostí. My jsme nehráli úplně zanďoura, snažili jsme se a nějaké příležitosti jsme si také vytvořili. Jsem rád, že jsme body vybojovali. Dostali jsme gól z penalty po přistrčení, kdy se domácí snažili jít do hlavičky. K vyrovnání jsme se dostali po dlouhém míči za obranu, brankář to řešil vyběhnutím, ale jeho odkop se dostal ke střídajícímu Recovi, který míč dostal asi z pětatřiceti metrů do odkryté brány. Potom jsme ještě přežili jednu situaci, kdy proti nám už byl odpískán pokutový kop v nastaveném čase za podražení, ale naštěstí nás zachránilo, že tomu předcházel ofsajd, který byl odmáván.“

Lipová - Brodek u Přerova 1:0

Branka: 90. Vyhlídal.

David Chuda (trenér Brodku): „Bojovné utkání z obou stran, které bylo hráno ve vysokém tempu, přineslo divákům solidní podívanou. V prvním poločase mohly padnout čtyři branky na obou stranách. V tom druhém jsme byli gólu blíže my. Naše tutovky však v bráně neskončily. Když už to vypadalo na remízu, tak v 89. minutě jdeme do brejkové situace čtyři na jednoho, kterou bohužel neproměníme. Z protiútoku nás soupeř potrestá a rozhodčí ukončuje zápas. Fotbal umí být pěkně krutý a v začátku sezony nás rozhodně nešetří. Nelze se však vymlouvat pouze na smůlu, tolik šancí, co jsme dnes měli, to již naznačuje nekvalitu ve finální fázi. Klukům po stránce nasazení nemohu nic vytknout. Budeme se s tím muset poprat a v příštím utkání porazit Kostelec.“

Kostelec - Čechovice 0:0

FOTO: Slavia, derby i rekordní návštěva. V Kostelci slavili 90 let fotbalu